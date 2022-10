Warum das Kreisliga-Spiel zwischen Mindelheim und Buxheim abgebrochen wurde

Die Kreisligapartie zwischen dem TSV Mindelheim und Viktoria Buxheim wird sieben Minuten vor dem Ende abgebrochen. Vorausgegangen sind ein Foul, Tätlichkeiten und eine Rudelbildung.

Manchmal ist Timing einfach alles: Just am Tag als der Deutsche Fußballbund (DFB) in einer Mitteilung bekannt gab, dass er erstmals seit Erhebung besagter Daten 2014 eine Zunahme bei Spielabbrüchen registriert hat, wird das Kreisligaspiel zwischen dem TSV Mindelheim und dem FC Viktoria Buxheim ebenfalls abgebrochen. Was war geschehen?

Es läuft die 83. Spielminute, als ein Mindelheimer Angriff mit einem Buxheimer Foul unterbunden wurde. Ein Buxheimer Spieler schoss den Ball weg, worauf es zu Schubsereien kam. Buxheims Max Müller soll dann den Mindelheimer Tobias Hovanjek mit der Faust geschlagen haben, woraufhin sich wiederum Mindelheims Kapitän Ferhan Yörür den Übeltäter Müller gepackt habe. Was folgte, war die klassische Rudelbildung, zu der sich wohl auch einige Zuschauer von der Tribüne gesellen wollten.

Schiedsrichter bespricht sich mit Mindelheims Kapitän

Auch Mindelheims Abteilungsleiter Christoph Wissigkeit war dabei, um zu schlichten. „Wir hatten es schnell im Griff“, sagt er. In der Folge besprach sich Schiedsrichter Michael Sting (TSV Bertoldshofen), nachdem er die beiden Hitzköpfe Ferhan Yörür und Max Müller mit Rot vom Platz gestellt hatte, mit dem Mindelheimer Ersatzkapitän Christian Beigl. Dieser habe erklärt, dass Gewalt auf dem Platz nichts zu suchen habe und der TSV Mindelheim unter diesen Umständen das Spiel nicht fortsetzen werde. Daraufhin brach der Schiedsrichter die Partie ab.

Zu diesem Zeitpunkt hatte der FC Viktoria Buxheim mit 3:0 durch Tore von Daniel Starigk (41.) und Alexander Honold (69.) sowie einem Eigentor von Mindelheims Christian Beigl (76.) bereits mit 3:0 geführt. „Bis dahin hat es auf dem Platz auch nichts gegeben“, sind sich Wissigkeit und Buxheims Vereinsvorsitzender Christian Bittner einig. „Die Roten Karten waren absolut berechtigt“, sagt Bittner. Im Spielbericht des Schiedsrichters sind lediglich drei Gelbe Karten und eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe gegen Buxheims Thomas Heigele kurz nach der Halbzeit verzeichnet. Ansonsten sei von einer aufgeheizten Atmosphäre nichts zu spüren gewesen. Auch nach dem Spielabbruch sei alles friedlich geblieben, so Wissigkeit und Bittner.

Die eingangs erwähnte DFB-Studie weist übrigens 911 Fußballspiele in Deutschland auf, die 2021/22 aufgrund von Gewalt- oder Diskriminierungsvorfällen abgebrochen wurden. Zwar bewegt sich diese Zahl, gemessen an den rund 1,45 Millionen ausgetragenen Spielen im Promillebereich (jedes 1339. Spiel wurde demnach abgebrochen). Dennoch nehme der Verband diese Entwicklung ernst.

Sportgericht entscheidet über Spielwertung

Die abgebrochene Partie zwischen dem TSV Mindelheim und dem FC Viktoria Buxheim wird nun ihren Weg vor das Sportgericht finden.

Ungeachtet dessen, dass die Partie abgebrochen wurde, steckt der TSV Mindelheim nun auch sportlich in der Krise. Nach elf Spielen haben die Mindelheimer erst zwölf Punkte auf dem Konto und stehen damit auf Rang elf – nur zwei Plätze und fünf Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt. Für Trainer Edin Kahric, der beim Buxheim-Spiel wegen einer Corona-Infektion gefehlt hat und von Holger Thamm vertreten wurde, steht fest, „dass wir uns zu 100 Prozent im Abstiegskampf befinden“. Das wüsste nur noch nicht jeder in der Mannschaft, so Kahric. „Wir haben jetzt noch vier Wochen bis zur Winterpause, da müssen wir so viele Punkte holen, wie irgendwie möglich“, so Kahric. Am kommenden Sonntag steht für den TSV Mindelheim das Auswärtsspiel beim Tabellensiebten, dem TSV Lautrach-Illerbeuren, an.