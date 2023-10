Fußball

08:00 Uhr

Warum der TSV Mindelheim II wohl bald drei Punkte weniger hat

Manuel Weinmann (Mitte) stand beim Heimspiel des TSV Mindelheim in der Kreisliga gegen die DJK Ost-Memmingen in der Startaufstellung – und spielte 14 Tage später in der 2. Mannschaft von Anfang an.

Plus In der Vorwoche besiegte der TSV Mindelheim II in der A-Klasse Allgäu 2 den Tabellenführer SV Schlingen. Doch die Freude über den 3:1-Sieg währt nur kurz.

„Bei einem Fußballspiel verkompliziert sich allerdings alles durch die Anwesenheit der gegnerischen Mannschaft.“ Der französische Philosoph und Dramatiker Jean-Paul Sartre hat den Kern des Fußballs treffend erkannt. Noch komplizierter wird es allerdings, wenn neben den beiden Mannschaften, die versuchen sich gegenseitig den Ball ins Netz zu schießen, auch noch ein mehrseitiges Regelwerk, genannt „Spielordnung“, eingehalten werden muss.

Mit am häufigsten dürfte von Trainern und Vereinsfunktionären in Bayern der Paragraf 34 der Spielordnung des Bayerischen Fußballverbandes (BFV) aufgeschlagen werden. Dieser befasst sich nämlich mit dem „Einsatz in verschiedenen Mannschaften“ und soll eine Wettbewerbsverzerrung in unteren Ligen verhindern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

