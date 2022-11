Fußball

10:04 Uhr

Wer überwintert in den Unterallgäuer Ligen als Spitzenreiter?

FC Bad Wörishofen (links, Tim Krammer) oder SG Amberg/Wiedergeltingen (rechts: Thomas Waltenberger) – eine der beiden Mannschaften wird in der Kreisklasse Allgäu 2 als Herbstmeister überwintern. Oder doch der SV Pforzen?

Plus Für die Ligen unterhalb der Kreisliga endet am Wochenende das Pflichtspieljahr. Die Frage nach dem Herbstmeister ist in den meisten Ligen bereits beantwortet.

Die Herbstmeisterschaft ist ein Titel fürs Selbstbewusstsein. Kaufen kann man sich nichts dafür, für einen sportlichen Aufstieg reicht Platz eins zur Winterpause auch nicht. Trotzdem hört es sich gut an, als Herbstmeister in die Winterpause zu gehen. Wer das an diesem Wochenende schafft, wenn die Kreis- und A-Klassen ihren letzten Spieltag absolvieren? Hier ein Überblick.

