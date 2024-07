Trainer Kleinsteuber wirft beim SV Salamander Türkheim hin

Der Fußballkreis Allgäu startet am Wochenende mit der ersten Runde im Kreispokal in die neue Saison. Aus Unterallgäuer Sicht sind einige interessante Duelle in der ersten Runde zu erwarten. Und ein Spiel fällt aus.

