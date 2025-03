Der FC Loppenhausen startet fulminant in die Rückrunde

Die Fußballerinnen des FC Loppenhausen sind erstaunlich gut aus der Winterpause gekommen. Die Vorbereitung war eher durchwachsen und auch der erste Gegner war mit dem TSV Ottobeuren kein schwacher. Trotzdem wurde es eine einseitige Partie.

Der TSV Ottobeuren startete allerdings mutig und druckvoll in die Partie, während der FC Loppenhausen nervös und fahrig agierte. Dies war weiteren kurzfristigen Ausfällen und daraus resultierenden Umstellungen geschuldet. Ottobeuren hatte in der Anfangsphase mehrmals die Führung auf dem Fuß, gleich zweimal stand eine Angreiferin frei vor dem Tor. Ging der erste Versuch noch hauchdünn am langen Pfosten vorbei, rettete Torhüterin Janine Huber wenig später. Ein Abwehrversuch per Kopf von Jana Büchele landete zudem noch auf der eigenen Latte.

Der FC Loppenhausen zeigt sich eiskalt vor dem Tor

Doch auch wenn der FC Loppenhausen weiterhin viel hinterherlief, zeigten sich die Spielerinnen von Trainer Alexander Ernst vor dem Tor eiskalt. Mit der ersten Chance gelang Lisa Nusser direkt der Führungstreffer. Ebenso überraschend erhöhte Sina Nachtigall noch vor der Pause auf 2:0 für die Gäste.

Im zweiten Durchgang war die Partie zunächst ausgeglichen, Loppenhausen stellte aber weiter das effektivere Team. Mit einem Doppelschlag von Miriam Büchele und Nusser nach einer Stunde war die Partie entschieden. Zwar gab sich der TSV Ottobeuren nie auf, doch das Tor von Janine Huber geriet nicht mehr ernsthaft in Gefahr. So war der starken Nusser der Schlusspunkt vorbehalten, die in der Schlussphase mit ihrem dritten Treffer an diesem Tag den 5:0-Entstand besorgte.

FC Loppenhausen Huber, Mayr, Horber, Büchele J., Nusser, Schmid (57. Seitz), Eifler, Nachtigall, Büchele M., Rampp, Herzog (64. Keller)

Tore 0:1 Lisa Nusser (30.), 0:2 Sina Nachtigall (38.), 0:3 Miriam Büchele (59.), 0:4, 0:5 Lisa Nusser (64., 78.)

Schiedsrichter Markus Abröll

Zuschauer 20