Nachwuchskicker jubeln unterm Hallendach

Während sich die A-Junioren des FC Memmingen zum besten Futsalteam Bayerns krönen, gewinnen die B-Junioren den Bezirkstitel. C- und D-Junioren spielen den Allgäuer Meister aus.

Doppel-Erfolg für die Nachwuchsfußballer des FC Memmingen: Die A-Junioren des FC Memmingen sind Bayerischer, die B-Junioren Schwäbischer Futsal-Meister.