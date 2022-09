Starkes Trio aus dem Unterallgäu zeigt sein Können

Der Hasberger Gewichtheber Sepp Graf und seine beiden Schützlinge zeigen bei einem Traditionswettkampf in Landshut, wie stark Unterallgäuer sind.

Eine ganz besondere Premiere feierte der Hasberger Gewichtheber Sepp Graf: Zusammen mit seinen beiden Schützlingen, Alexander Häfele und David Lutzenberger, ging er beim traditionellen Spießel-Turnier in Landshut an den Start.

Den Auftakt machte dabei der Jüngste. Der elfjährige David Lutzenberger, der kürzlich bei einem internationalen Wettkampf in Ranshofen (Österreich) Dritter wurde, kam im Reißen auf 30 Kilogramm und im Stoßen auf 42 Kilogramm. Das bedeutete nicht nur eine persönliche Bestleistung im Stoßen, sondern zugleich den Sieg im Jahrgang 2011.

Alexander Häfele stellt neuen persönlichen Rekord auf

Eine ebenfalls starke Leistung zeigte Alexander Häfele bei den Junioren. Der 18-jährige Türkheimer riss 100 Kilogramm und stellte mit 125 Kilogramm im Stoßen ebenfalls einen neuen persönlichen Rekord auf.

Mit guten Techniknoten bedacht belegte Häfele am Ende den zweiten Platz hinter dem zwei Jahre älteren Favoriten Fabian Kluge von der SVG Böbingen. „Es ist wunderbar zu sehen, welche Entwicklung Alexander genommen hat“, sagte Graf beeindruckt.

Bei der Masters-EM hätte es für Sepp Graf zur Silbermedaille gereicht

Schließlich legte auch Sepp Graf selbst noch Hand an die Hanteln. Einen Gegner hatte er in der Altersklasse 8/9 (70 bis 80 Jahre) allerdings keinen. „Es ist auch nicht einfach, in diesem Alter noch Gewichte zu stemmen. Da muss dein Körper schon mitmachen“, sagte der 75-Jährige. So konnte er in aller Ruhe seine Versuche absolvieren und war mit 48 Kilogramm im Reißen und 60 Kilogramm im Stoßen durchaus zufrieden. Diese Leistung hätte bei der kürzlich stattgefundenen Europameisterschaft der Masters zur Silbermedaille gereicht.

