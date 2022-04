Neue Golf-Serie im Allgäu feiert im Mai Premiere

Start in Memmingen, Finale im türkischen Belek: Die neue Golf-Serie im Allgäu verspricht eine abwechslungsreiche Vielfalt an Plätzen.

Die Vierplätzetournee im Allgäu boomt. Vom 30. Mai bis 3. Juni gibt es die nächste Auflage. Im November 2021 schalteten die Organisatoren die Anmeldung für die Tournee 2022 frei, schon wenige Tage waren alle 144 Startplätze ausgebucht. „Wir haben inzwischen sogar schon um die 50 Golferinnen und Golfer auf der Warteliste“, berichtet Michael Fischer, einer der beiden Organisatoren.

Kurzzeitig hatten die beiden Macher überlegt, das Event noch größer zu machen. Doch letztlich wollen sie am bestehenden Konzept nicht rütteln. Fischer erklärt: „Ein Teil des Erfolgsrezepts ist das Persönliche, das Familiäre. Das soll so bleiben.“ Vom 30. Mai bis 3. Juni wird 2022 gespielt, wie gehabt auf den Plätzen der Golfclubs Oberstdorf, Waldegg-Wiggensbach, Ottobeuren und Oberstaufen-Steibis.

Das Allgäu bietet verschiedene Arten von Golfplätzen

Eine neue Idee von Fischer und seinem Kollegen Martin Eulgem feiert heuer Premiere: die Autohaus Allgäu Golf Trophy – eine Turnierserie auf verschiedenen Plätzen in der Region. „Wir wollen die Allgäuer Golfszene, die Spielerinnen und Spieler aus verschiedenen Klubs, noch näher zusammenbringen“, sagt Fischer. Er habe, erzählt er, in den vergangenen Jahren festgestellt, dass viele Golferinnen und Golfer Turniere überwiegend in ihren jeweiligen Heimatklubs spielen. Dabei gebe es im Allgäu die volle Vielfalt – vom Bergplatz bis zum Flachland-Kurs. Interessierte Golfanlagen aus der Region hatten die beiden schnell im Boot.

Los geht’s im GC Memmingen (7. Mai), danach folgen Qualifikationsturniere im GC Sonnenalp-Oberallgäu (8. Mai), GC Waldegg-Wiggensbach (11. Juni), GC Bad Wörishofen (12. Juni), Golfpark Bregenzerwald/Österreich (18. Juni), GC Bodensee-Weißensberg (22. Juni), Allgäuer Golf- und Landclub Ottobeuren (2. Juli), GC zu Gut Ludwigsberg (16. Juli), GC Oberstaufen-Steibis (17. Juli), Golfanlage Alpenseehof Nesselwang (31. Juli), GC Lindau-Bad Schachen (13. August) und GC Oberstdorf (14. August).

Drei Turniere müssen mindestens gespielt werden, um in die Gesamtwertung zu kommen. Die Teilnehmer können sich bei den einzelnen Turnieren der Serie qualifizieren für den Höhepunkt: Zum Finale geht es nämlich nach Belek in die Türkei.

