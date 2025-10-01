Jugendliche erobern in Egelhofen die Stockschützenbahn

Ein Jugendturnier der Stockschützen in dieser Größenordnung dürfte es in der näheren Umgebung bisher nicht gegeben haben: 33 Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 17 Jahren, aufgeteilt auf sieben Moarschaften, trafen sich in Egelhofen, um einen netten, geselligen und nicht zuletzt sportlichen Nachmittag zu verbringen.

Die Teams kamen aus Zaisertshofen, Salgen/Bronnen und Hohenfurch, sowie je zwei Teams aus Oberrieden und Egelhofen. Aufgrund der Belastung einigte man sich darauf, nur vier statt der üblichen sechs Kehren zu spielen. Im Modus jeder gegen jeden traten die Teams gegeneinander an.

Zahlreiche Zuschauer sehen ein ausgeglichenes Turnier

Zahlreiche Zuschauer – Eltern, Großeltern und Interessierte – verfolgten mit großem Interesse das Masseln und Schießen auf dem Platz. Die jungen Stockschützen zeigten dabei sehr konzentrierte und starke Leistungen. Zu Beginn setzten sich die beiden Egelhofener Moarschaften an die Spitze der Tabelle.

Icon vergrößern Die Mannschaft des SV Salgen/Bronnen gewann das Jugendturnier der Egelhofer Stockschützen. Foto: Thomas Platzer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Mannschaft des SV Salgen/Bronnen gewann das Jugendturnier der Egelhofer Stockschützen. Foto: Thomas Platzer

Es mischte aber von Beginn an auch der SV Salgen/Bronnen, der nur im zweiten Spiel gegen den SV Egelhofen II verloren hatte, vorn mit. Im Großen und Ganzen war es ein ausgeglichenes Turnier. Jedes Team konnte mindestens ein Spiel gewinnen.

Der SV Salgen/Bronnen holt sich den Sieg

Am Ende holte sich dann das Team des SV Salgen/Bronnen dann doch den Sieg mit 10:2 Punkten. Dahinter folgte der SV Egelhofen II mit 9:3 Punkten. Das Team mit der weitesten Anreise aus Hohenfurch hatte wohl zu Beginn noch mit Reisestrapazen zu kämpfen. Die Oberbayern gewannen ihre letzten drei Spiele und „arbeiteten“ sich noch auf den dritten Platz (8:4 Punkte) vor.

Dahinter folgte der SV Egelhofen I mit 6:6 Punkten. Die Moarschaft des TSV Zaisertshofen (4:8) belegte Platz fünf vor dem SV Oberrieden I (3:9) und dem SV Oberrieden II (2:8). Das Turnier kam bei Spielern und Betreuern, sowie allen Zuschauern sehr gut an. Eine Wiederholung im nächsten Jahr ist bereits heute fest eingeplant. (mz)