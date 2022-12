Am Ende geht dem TSV Mindelheim die Luft aus

Plus Die Handballer des TSV Mindelheim verlieren erneut gegen ein Topteam der Bezirksliga. Allerdings ist das Spiel lange Zeit offen, dank eines treffsicheren TSV-Spielers.

Es fehlte nicht viel und Marius Wurm hätte sich mit dem Titel „Spieler des Spiels“ schmücken können: Der Handballer des TSV Mindelheim hatte im Spiel gegen den TV Waltenhofen neun Tore erzielt – davon vier von vier Sieben-Meter-Versuchen verwandelt. Eine Quote, die sich sehen lassen kann. Die aber von einem Gästespieler noch übertroffen wurde.