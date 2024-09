Startseite Icon Pfeil nach unten Mindelheim Icon Pfeil nach unten Lokalsport Icon Pfeil nach unten Handball: Der TSV Mindelheim bejubelt einen perfekten Heimspieltag

Daheim fühlt man sich doch am wohlsten: So ähnlich durften die Handballer des TSV Mindelheim am Samstagabend gefühlt haben, immerhin gelang ihnen im ersten Heimspiel der Saison der erste Sieg. Und der fiel gegen den TSV Murnau sogar recht deutlich aus.

Herren I, Bezirksliga Der TSV Mindelheim ging mit dem Vorsatz, den Ball im Angriff gut laufen zu lassen und geduldig bis zur klaren Chance zu spielen, in die Partie. Die Abwehr sollte derweil den gegnerischen Angriff durch geschlossenes Verteidigen zu Fehlern zwingen. Zu tief saß noch die Erinnerung an das erste Auswärtsspiel, in dem man aus diesem Grund zwei Punkte liegen gelassen hat. Diese taktischen Vorgaben setzte die Mannschaft von Anfang an gut um und konnte sich bis zur 12. Minute mit 9:3 absetzen. Durch zu viele Fehler im Angriffsspiel ließen die Mindelheimer dann aber den TSV Murnau aber wieder zu leicht zurück ins Spiel kommen. So gelang den Gästen durch mehrere erfolgreiche Tempogegenstöße in Folge in der 20. Minute der 11:12-Anschlusstreffer.

Eine Mindelheimer Auszeit zeigt Wirkung

Die darauf genommene Auszeit zeigte Wirkung und sortierte den Angriff wieder wie zu Spielbeginn. Somit konnten sich die Frundsbergstädter wieder absetzen und sicherten sich eine Drei-Tore-Führung zur Pause (19:16). In der Halbzeitansprache appellierte Spielertrainer Marius Wurm daran, zum einen in der Abwehr wacher zu sein und als Mannschaft noch besser im Verbund zu verteidigen. Zum anderen sollte man den im Angriff den Ball geduldig laufen lassen bis zur klaren Abschlusschance – und sich nicht auf zu viel Klein-Klein einzulassen. Obwohl seine Mannschaft dies im Angriff durchzog und immer wieder durch erfolgreiche Durchbrüche oder Kreisanspiele zum Abschluss kam, blieb der Gegner weiter dran.

Die Gäste aus Murnau nutzten eine Mindelheimer Schwächephase und kamen noch einmal bis auf ein Tor (27:26, 46). Durch eine mit 2:0 gewonnene Unterzahl gelang es den Mindelheimern erneut, sich abzusetzen. Diesen Schwung nahmen sie nun mit und ließen sich den Vorsprung nicht mehr nehmen. Am Ende stand dann ein sicherer 39:32-Heimsieg auf der Anzeigetafel, bei dem sich jeder Feldspieler in die Torschützenliste eintragen konnte.

TSV Mindelheim Lieb, Wurm (7), Förster (6), Falter (1), Braun (4), Zimmermann, Kühl (7), Hörmann (5), Moser (4), Thoma (4), Görlt (1)

Die Mindelheimer Frauen lassen dem TV Memmingen keine Chance

Damen I, Bezirksliga Schon beim Aufwärmen war die Motivation spürbar und beide Teams sollten dann auch im Unterallgäuer Derby der Bezirksliga ihren Willen zum Sieg zeigen. Die Begegnung begann dynamisch und beide Teams kämpften um jeden Ball. Bis zur 12. Minute war das Spiel beim Zwischenstand von 6:6 völlig ausgeglichen. Dann folgte eine etwas hektischere Phase, in der sich die Mindelheimerinnen mit zahlreichen Tempogegenstößen einen kleinen Vorsprung erarbeiten konnten. Mit einem knappen 17:15 ging es in die Halbzeitpause.

Icon Vergrößern Mindelheims Torhüterin Kathrin Weikmann zeigte eine starke Leistung und hatte großen Anteil am letztlich deutlichen Heimsieg gegen den TV Memmingen. Foto: Andreas Lenuweit Icon Schließen Schließen Mindelheims Torhüterin Kathrin Weikmann zeigte eine starke Leistung und hatte großen Anteil am letztlich deutlichen Heimsieg gegen den TV Memmingen. Foto: Andreas Lenuweit

Die zweite Halbzeit startete stark für die Gastgeberinnen. Dank einer soliden Abwehrleistung vergrößerten sie ihren Vorsprung innerhalb von fünf Minuten um fünf Tore. Die Mindelheimerinnen spielten schnell und zielstrebig nach vorn und nutzten viele Konterchancen, dank derer sie in der 43. Minute mit zehn Toren vorn lagen. In der letzten Viertelstunde hielten sie den Vorsprung und gewannen schließlich mit verdient 33:24. Die herausragende Teamleistung in der Abwehr, die schnellen Angriffsaktionen und insbesondere die ausgezeichnete Leistung von Torhüterin Kathrin Weikmann waren entscheidend für den verdienten Sieg des TSV Mindelheim.

TSV Mindelheim Weikmann, Lang (beide Tor), Moser(7), Möhrle, Gaum (1), Landherr (1), Breuninger (3), Lahmer, Spensberger (4/2), Galster, Spies (4), Bari-Nagy (9), Scharpf, Eckermann (4)