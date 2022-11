Der TSV Mindelheim dreht ein Spiel dank einer kuriosen Überzahl

Erst führen sie, dann liegt der Gegner vorn. Und dann sorgt eine Überzahlsituation dafür, dass der TSV Mindelheim sein Heimspiel gegen Biessenhofen/Marktoberdorf gewinnt.

Einen knappen Heimsieg feierten die Handballer des TSV Mindelheim gegen die SG Biessenhofen-Marktoberdorf mit 31:28.

Die Mindelheimer starteten gut in die Partie und gingen schnell mit 6:2 in Führung, doch die Gäste fingen sich jedoch und konnten bis auf zwei Tore verkürzen (8:6). Dies lag insbesondere an der nur phasenweise zupackenden Abwehr und einer mangelhaften Rückzugsbewegung der Mindelheimer. Mit einem Zwei-Tore-Vorsprung (17:15) gingen die Hausherren in die Halbzeitpause.

Auch im zweiten Durchgang agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe. Bei den Mindelheimern wechselte sich Licht in der Offensive mit Schatten in der Defensive ab. So gingen die Gäste aus Biessenhofen/Marktoberdorf erstmals in Führung (26:27). Die Frundsbergstädter gaben aber nicht auf und schafften es sogar, eine dreifache (!) Überzahl zu provozieren. Diese war der Knackpunkt des Spiels, denn nun lagen die Hausherren wieder in Führung – und gaben diese bis zum Schlusspfiff nicht mehr ab. Positiv hervorzuheben ist das Debüt des A-Jugendlichen Konstantin Schories, der sich gut integrierte. (haba)

TSV Mindelheim Dummler, Lieb (beide Tor), Gollmitzer J. (8), Gollmitzer M. (6), Sailer (5), Gaum (5), Amenda (2), Kinnlock (2), Hörmann, V. (1), Kühl (1), Schories (1), Hörmann Jonas, Hörmann Johannes, Braun.