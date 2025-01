Der TSV Mindelheim hat die rote Laterne wieder inne

Die erste Mindelheimer Herrenmannschaft muss sich wohl langsam mit dem Gedanken des Abstiegs aus der Handball-Bezirksliga anfreunden. Denn am vergangenen Spieltag verpasste es die Mannschaft von Spielertrainer Marius Wurm, gegen einen direkten Konkurrenten zu punkten.

Trotz einer schlechten Vorbereitung und dem Ausfall einiger Spieler gingen die Mindelheimer hoch motiviert in das Kellerduell beim TSV Murnau. Man war zuversichtlich, dieses wichtige Spiel gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf zu gewinnen. Während offensiv noch immer wieder gute Lösungen gefunden wurden, war die Mindelheimer Defensive wieder die Achillesferse: Wie zuletzt bekam sie keinen Zugriff auf die gegnerischen Spieler. Zu statisch ließ die TSV-Abwehr immer wieder einfache freie Würfe zu, die die Gastgeber dankend annahmen.

In der Anfangsphase konnte der TSV Mindelheim das Spiel bis zur 13. Minute offenhalten (7:8), scheiterte aber dann bei den gut heraus gespielten Chancen am gegnerischen Torhüter und fing sich im Gegenzug einfache Gegenstoßtore. Somit verloren die Mindelheimer Stück für Stück den Anschluss, über 10:15 (22.) konnten sich die Gastgeber bis zur Halbzeit auf neun Tore absetzen (13:22).

Icon Galerie 78 Bilder Nach einem Jahr Pause richtet der TSV Mindelheim wieder sein traditionelles Dreikönigsturnier aus. Die besten Bilder der Herren- und Damenturniere gibt es hier.

Die Halbzeitansprache war ein deutlicher Appell an den Einsatzwillen, um das Spiel noch nicht aufzugeben. Aber es sollte bei dem Versuch bleiben, das Team wachzurütteln. Denn die zweite Hälfte war ein Spiegelbild der ersten. Während die Mindelheimer vorn weiterhin einige gute Chancen liegenließen, fingen sie sich defensiv zu viele einfache Gegentore durch Gegenstöße oder Durchbrüche. Statt eine Aufholjagd zu starten, wurde der Abstand immer größer und die Gastgeber zogen davon (16:32; 40.). Auch in der Schlussphase war nichts mehr zu holen, und so endete das wichtige Kellerduell mit einer deutlichen 28:44-Niederlage, die den Mindelheimern wieder die rote Laterne bescherte. (haba)

TSV Mindelheim Wurm (5), Radic I. (2), Förster (4), Smith Junior, (1), Lieb, Kühl (2), Sailer (2), Zimmermann, Braun (1), Falter (1), Radic M. (9), Twachtmann (1).