Der TSV Mindelheim setzt auf eine stabile Abwehr

Die Handballer des TSV Mindelheim treffen auf den Tabellenzweiten und wollen punkten. Derweil teilen sich die Trainerinnen der Frauen die Arbeit auf – gezwungenermaßen.

Wenigstens müssen die Mindelheimer Handballer am Samstag nicht mit einem womöglichen Fußball-Straßenfeger konkurrieren. Weil die deutsche Nationalmannschaft die WM bereits nach der Vorrunde verlassen musste, findet das Viertelfinale am Samstag ohne das DFB-Team statt. Das Alternativprogramm für Handball-Interessierte findet dann in der Dreifachsporthalle des Maristenkollegs statt: Der TSV Mindelheim hat einen echten Heimspieltag.

Ab 13.30 Uhr wird dann scharf geworfen. Den Auftakt machen die D-Junioren gegen den SC Wörthsee, danach folgen die zweite Herrenmannschaft (15.30 Uhr gegen TSV Schongau), die TSV-Frauen (17.30 Uhr gegen SG Biessenhofen/Marktoberdorf II) und die erste Herrenmannschaft (19.30 Uhr gegen den TV Waltenhofen).

Mindelheims Trainer spricht von "durchwachsener Saison"

Vollauf zufrieden ist Mindelheims Herrentrainer Jan Krausko mit dieser Saison bislang nicht. „Bisher ist es etwas durchwachsen“, sagt er. In den ersten sieben Spielen gelangen seinem Team nur drei Siege. Nun geht es am Samstag gegen den Tabellenzweiten – ob da Sieg Nummer vier gelingt, ist fraglich. Denn gegen die Topteams der Liga – beispielsweise die HSG Gröbenzell-Olching oder den SC Unterpfaffenhofen-Germering II – setzte es mitunter deftige Niederlagen. „Die Liga ist recht ausgeglichen. Es wird viel von der Tagesform abhängen“, sagt Krausko. Er muss auf einige verletzte Spieler verzichten und wird wohl den einen oder anderen A-Jugendspieler hochziehen.

Die Bezirksliga-Frauen des TSV Mindelheim, die nach einigen Jahren in der Bezirksoberliga nun in der Bezirksliga antreten müssen, sind dagegen zufrieden. Immerhin hat das Team einen Umbruch auf und neben der Platte zu bewältigen. Vier erfahrene Spielerinnen beendeten ihre aktive Karriere, zudem hörte auch Trainer Stefan Weber auf. „Deswegen passt die Bezirksliga ganz gut“, sagt Olivia Landherr.

Trainerinnen wechseln sich auf dem OP-Tisch ab

Sie fungiert zusammen mit Christina Möhrle als Spielertrainerin – und betreibt mit dieser gerade eine Art Job-Sharing: Am letzten Spieltag stand Landherr an der Seitenlinie, da Möhrle am Knie operiert wurde, nun ist es andersrum. Möhrle wird im Heimspiel am Samstag die Mannschaft betreuen, während sich diesmal Landherr von einer Kreuzband-OP unter der Woche erholt.

Lesen Sie dazu auch

Dass die Mindelheimerinnen aufgrund ihres Rückzugs aus der Corona-Saison in der Bezirksoberliga nun eine Etage tiefer antreten müssen, sieht Landherr als Vorteil: „Wir wollen die jungen Spielerinnen gut in die Mannschaft integrieren. Bei den Frauen weht schon noch ein anderer Wind, als in der A-Jugend“, so Landherr. Deswegen sei die Bezirksliga die passende Liga. Die Saison ist bisher recht ausgeglichen: Drei Siege und drei Niederlagen stehen bisher zu Buche. Alle drei Siege gab es in eigener Halle zu feiern.

Am Samstag soll nun der vierte Heimsieg folgen, schließlich gastiert mit der SG Biessenhofen/Marktoberdorf II der immer noch punktlose Tabellenvorletzte in Mindelheim.

Wer von diesem Programm am Samstag immer noch nicht genug hat, kann am Sonntag noch einmal den Weg in die Maristenhalle finden. Dann sind die C-Junioren (14 Uhr gegen HSG Dietmannsried/Altusried) und die A-Junioren (16 Uhr gegen TSV Landsberg) im Einsatz.