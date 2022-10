Der TSV Mindelheim steht vor einer speziellen Saison

Plus Die Handballer und Handballerinnen des TSV Mindelheim starten mit Heimspielen in die Bezirksliga-Spielzeit. Beide Mannschaften haben einen Umbruch vollzogen.

Es war eine kurze und sehr spezielle Vorbereitung, die die Handballer des TSV Mindelheim hatten. Die lange Saison 2021/22 hat den Rhythmus etwas durcheinander gebracht. Hinzu kommen noch einige personelle Veränderungen in den Mannschaften.