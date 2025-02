Mindelheimer Herren verlieren erwartungsgemäß

Die Rollen vor dem Spiel waren klar verteilt. Hier der TSV Partenkichen, Gastgeber und Spitzenreiter der Handball-Bezirksliga. Dort der TSV Mindelheim, Schlusslicht der Tabelle. Dass die Mindelheimer ausgerechnet hier wieder einmal ein Erfolgserlebnis feiern sollten, war kaum zu erwarten.

Umso erstaunlicher, wie sich der TSV Mindelheim in diesem Duell David gegen Goliath verkaufte. Denn die Mindelheimer spielten eine starke erste Halbzeit, die 13 Mindelheimer Treffer verteilten sich auf mehrere Werfer, was Spielertrainer Marius Wurm gut gefiel. Zwischenzeitlich lag das Tabellenschlusslicht sogar mit 7:6 in Führung (15.). Mit einer guten Abwehrleistung und wenig technischen Fehlern im Angriff ließ man den Tabellenführer bis zur Halbzeit nur auf drei Tore davonziehen. Mit einem 13:16-Rückstand und bester Stimmung ging es in die Pause.

In der zweiten Halbzeit lässt die Konzentration bei Mindelheim nach

Zur zweiten Hälfte ließ die Konzentration dann jedoch etwas nach. Nach einem holprigen Start konnten die Partenkirchener ihren Vorsprung auf 23:16 (37.) ausbauen. Mit konsequenter Arbeit in der Abwehr verhinderten die Mindelheimer aber, dass die Heimmannschaft hier ein leichtes Spiel hatte. Mit einem 35:26 für den TSV Partenkirchen endete die Partie dann. Trotzdem gibt es einen neuen Tabellenführer. Der heißt TuS Fürstenfeldbruck II - und ist kommende Woche zu Gast in der Dreifachsporthalle des Maristenkollegs.

TSV Mindelheim Wurm (10/1), Radic I. (3), Smith Junior, Lieb, Falter (1), Zimmermann, Hörmann (1), Braun (1), Kinlock (1), Radic M. (9), Twachtmann