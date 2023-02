Die Mindelheimer Handballer können doch noch gewinnen

In der Handball-Bezirksliga kassierte der TSV Mindelheim zuletzt eine Niederlage nach der anderen. Die schwarze Serie ist nun beendet – auch dank einer Änderung in der Aufstellung.

Sie können es doch noch: Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge gewann die erste Handball-Mannschaft des TSV Mindelheim ihr Heimspiel gegen den TSV Partenkirchen. Die Talfahrt bei den Frauen hält dagegen an.

Bezirksliga , Männer Gegen die Gäste aus Garmisch-Partenkirchen waren die Mindelheimer Handballer hochmotiviert, sich nun endlich für die zuletzt gezeigten Leistungssteigerungen zu belohnen. Außerdem stand noch eine herbe Hinspielniederlage zu Buche, für die sich die Mindelheimer gerne revanchieren wollten.

Die Partie gegen den Tabellensechsten begann recht ausgeglichen, beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe. Die Führung wechselte regelmäßig hin und her und so richtig absetzen konnte sich keines der beiden Teams. Der TSV Mindelheim kontrollierte in der Folge zwar mehr und mehr die Partie, schaffte es aber nicht, das Spielgeschehen auf die Anzeigetafel zu übertragen. Dementsprechend hieß es nach 20 Minuten 8:8-Unentschieden. In den letzten zehn Minuten der ersten Hälfte platzte dann aber endlich der Knoten und der TSV Mindelheim legte mit einem Sieben-Tore-Lauf zum 15:8 den Grundstein zum Heimsieg. Nicht zuletzt zu verdanken war dies der starken Torhüterleistung von Patrick Dumler, der selbst freie Würfe auf sein Tor regelmäßig parieren konnte. Mit einem Halbzeitstand von 15:9 ging es dann für beide Mannschaften in die Pause.

Zwischenzeitlich führt der TSV Mindelheim mit zwölf Toren Vorsprung

Nach dem Seitenwechsel knüpfte Mindelheim nahtlos an die Leistungen am Ende der ersten Hälfte an. Das 24:12 durch Marius Wurm markierte eine zwischenzeitliche Zwölf-Tore-Führung der Frundsbergstädter. Diesen Vorsprung konnte Mindelheim eine ganze Zeit lang aufrechterhalten, bis die Gastgeber schließlich ein paar Gänge zurückschalteten und die Partie ausklingen ließen. Gegen Ende bot sich so Trainer Jan Krausko noch einmal die Möglichkeit kräftig durchzuwechseln und den ungefährdeten 32:24-Heimsieg sicher einzufahren.

Treffsicherster Mindelheimer mit sieben Toren war Markus Kinlock, welcher aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle, erstmals ein Spiel auf der für ihn ungewohnten Kreisläuferposition bestreiten musste.

Bezirksliga , Frauen Weniger Glück hatten die Mindelheimer Frauen bei ihrem Gastspiel in Kempten . Gegen die SG Kempten /Kottern unterlagen die Mindelheimerinnen knapp mit 25:26 und mussten so die dritte Niederlage in Folge hinnehmen.

In einer Partie, die bis zur Halbzeit recht ausgeglichen war (10:10), sollten die Mindelheimerinnen besser in den zweiten Durchgang starten. Nach 38 Minuten führten die TSV-Frauen dank der Treffsicherheit von Katharina Spies und Simone Breuninger mit 18:14, doch der Vier-Tore-Vorsprung schmolz danach ebenso schnell wieder dahin. So kam Kempten/Kottern wieder heran.

In der Schlussphase gehen die Mindelheimerinnen noch einmal in Führung

Sieben Minuten vor Schluss sorgte Mindelheims Sonja Schimkat mit dem 24:22 für eine Zwei-Tore-Führung, doch in der Folgezeit waren es die Gastgeberinnen um ihre beste Torschützin Bianca Rust (acht Tore), die die Partie doch noch drehen konnten. Eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Sonja Schimkat und der fällige Siebenmeter für Kempten/Kottern sorgten schließlich für die Entscheidung und den 26:25-Sieg der Spielgemeinschaft. (haba, axe)