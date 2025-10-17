Der TSV Mindelheim freut sich über die Rückkehr eines Ex-Profis

Es war eine Rückkehr der besonderen Art: Als die zweite Mannschaft des TSV Mindelheim kürzlich in Marktoberdorf um Punkte in der Handball-Bezirksklasse spielte, ragte ein neuer Spieler heraus. Matthias Gerlich trug nach 20 Jahren wieder das Trikot des TSV Mindelheim.

20 Jahre, in denen der 37-Jährige sich aufmachte, als Handball-Profi sein Geld zu verdienen – in zahlreichen Städten in Deutschland und sogar in Bern. Nun wird der Handball-Nomade in Mindelheim sesshaft und will „zum Spaß“ mit seinen ehemaligen Mannschaftskollegen aus Mindelheimer Jugendzeiten noch gelegentlich auf der Platte stehen.

Mittlerweile arbeitet der Mindelheimer bei der Kripo in Ulm

Mittlerweile ist der 37-jährige Matthias Gerlich dreifacher Familienvater und arbeitet bei der Kripo in Ulm. Mit seiner Familie hat er sich für die alte Heimat Mindelheim als Lebensmittelpunkt entschieden. Beide Großeltern leben hier, außerdem kann Gerlich erstmals wieder seit Jahren ohne Druck und Verpflichtung mit seinen alten Kumpels Handball spielen.

Als 13-Jähriger, der damals seine Teamkollegen von der Größe deutlich überragte, kam Gerlich einst zum Handball beim TSV Mindelheim. Innerhalb von drei Jahren entwickelte er sich dann so rasant, dass ihm in der zehnten Klasse ein Wechsel zum Handballinternat nach Magdeburg angeboten wurde, um an der Entwicklung intensiver zu arbeiten. Von jetzt auf gleich änderte sich alles, und die folgenden Jahre waren geprägt von Verzicht, Kampf, Wille und vielen Stationen.

Bei den Rhein-Neckar-Löwen trainiert er mit echten Legenden

Nach dem Abitur war Gerlich noch in der Sportfördergruppe der Bundeswehr und durfte zu der Zeit sogar das erste Handballspiel in der zweiten Mannschaft des SC Magdeburg bestreiten, damals noch in der Zweiten Bundesliga. Von da an gehörte er zu den Spielern, die für Profivereine interessant sind. Dank seines Spielerberaters folgten zwei Jahre bei TuSEM Essen (2. Liga) und ein komplettes Jahr in der 1. Liga in Hüttenberg. Ein kurzes Reinschmecken bei den Rhein-Neckar-Löwen, bei denen Gerlich zusammen mit Legenden wie Andy Schmid und Oliver Roggisch trainierte, war ein großes Erlebnis. Aber die sehr überschaubare Einsatzzeit wirkte eher bremsend für Gerlichs Entwicklung mit Mitte 20.

Daher folgten weitere Vereinswechsel: zum SC DHFK Leipzig (2. Liga), zum HSC Coburg (mit dem er 2017 in die Bundesliga aufstieg), zum ThSV Eisenach, sowie in die Schweiz zum BSV Bern. In der Schweiz beendete Gerlich dann 2021 seine Profikarriere und startete seine Polizeiausbildung. „Es war eine unglaubliche Zeit, ich habe so viele Dinge erlebt und gelernt, Menschen getroffen, gemeinsam Niederlagen und Erfolge gehabt. Das möchte ich nicht missen“, sagt Gerlich über seine Profi-Zeit.

Zuletzt hilft Gerlich bei Amateurvereinen aus

In den vergangenen vier Jahren lebte Gerlich mit seiner Familie pendelnd zwischen seinem Wohnort hier und dem Studienort Villingen-Schwenningen. In dieser Zeit half er bei der TSG Söflingen ebenso aus wie beim TSV Schwabmünchen. Zuletzt holte ihn der HSC Erfurt eigens für die Landesliga-Relegation. „Die Handball-Welt ist klein. Und wenn man da mal drin ist, kennt man sich eben. Aber wie wir das alles geschafft haben, ist mir auch manchmal ein Rätsel“, sagt Gerlich mit Blick auf den Terminkalender.

Ex-Profi Matthias Gerlich trägt wieder das Trikot seines Heimatvereins TSV Mindelheim. Foto: Juliane Gaum

Nun soll es mit dem Nomadenleben aber vorbei sein. In Mindelheim fühlen sich Matthias und seine Frau Carina mit den Kindern heimisch: „Wir haben nicht mehr den Druck und das Ungewisse: Wo geht es als Nächstes hin?“, sagt Carina Gerlich. „Unsere Kinder können hier aufwachsen und Freunde finden.“ Sie sind froh, den Kontakt von früher gehalten zu haben: „Mittlerweile ist die Handballabteilung hier richtig gewachsen, es gibt wieder fast jede Jugendmannschaft männlich wie weiblich und wir freuen uns einfach, dass unsere Jungs hier Handballspielen dürfen.“

Für Matthias Gerlich schließt sich in Mindelheim ein Kreis

Für Matthias Gerlich schließt sich der Kreis: „Ich habe mich sofort an die alten Zeiten mit 15 erinnert und es sind viele Emotionen wieder da“, sagte der Ex-Profi nach dem ersten Wiedersehen mit den ehemaligen Teamkollegen. Einer davon ist Christian Stumpf: „Wir haben mittlerweile alle Familie und freuen uns einfach, im Herbst unserer Handball-Karriere nochmal gemeinsam auf der Platte zu stehen.“ Markus Gaum von der Abteilungsleitung ist ebenso begeistert: „Wir freuen uns riesig, dass er sich für uns entschieden hat. So können wir unseren Kindern und Jugendlichen im Verein etwas Besonderes bieten, schließlich trifft man nicht alle Tage einen ehemaligen Handballprofi.“

Am Samstag nun feiert Gerlich sein Comeback in der Dreifachsporthalle des Maristenkollegs. Um 18 Uhr empfängt der TSV Mindelheim II dann den TV Memmingen in der Bezirksklasse West. (haba)