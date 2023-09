Junge Mindelheimer Handballer zahlen Lehrgeld

Im ersten Saisonspiel sehen die Mindelheimer Handballer lange wie der sichere Sieger aus. Doch im Endspurt geht ihnen gegen den TSV Schongau die Luft aus.

Es war eines dieser Spiele, die in die Kategorie „Das darfst du nicht verlieren“ fällt: Zum Auftakt in die neue Bezirksligasaison hatten die Mindelheimer Handball-Herren den TSV Schongau zu Gast. Gegen den Aufsteiger sahen die Mindelheimer auch lange wie der sichere Sieger aus.

Doch am Ende standen die Hausherren mit leeren Händen da. Der TSV Schongau feierte dagegen einen 37:33-Sieg, der letztlich doch überraschend kam.

Die junge Mindelheimer Mannschaft beginnt stark

Denn die Mindelheimer Mannschaft, die seit dieser Spielzeit von Marius Wurm als Spielertrainer angeführt wird, startete stark: Schon nach vier Minuten stand es 5:1 für die Hausherren, die mit fünf Neuzugängen im Kader ins Spiel gingen. Drei von ihnen kamen im Sommer aus der A-Jugend, was die Mannschaft jünger und explosiver, aber womöglich auch etwas unerfahrener macht. Zunächst aber jedoch bewiesen die „jungen Wilden“, dass sie das Zeug für die Bezirksliga haben. Bis zur Pause hielten sie den Vier-Tore-Vorsprung (19:15) und auch nach dem Seitenwechsel ging es in diesem Stil weiter.

Doch nach zehn Minuten im zweiten Durchgang merkte Marius Wurm, dass sein Team fahriger wurde. Der Vorsprung war auf zwei Tore zusammengeschmolzen (25:23), als er eine Auszeit nahm. Doch diese brachte keinen entscheidenden Umschwung. Stattdessen holten die Gäste weiter auf – und gingen zehn Minuten vor Schluss erstmals in Führung (28:29). Nun wurde es hektisch, Mindelheims Linus Voldenauer kassierte eine Zwei-Minuten-Strafe und Schongau verwandelte durch den sicheren Yanis Lang zwei Siebenmeter in Folge und erhöhte auf 28:31. Diese Führung gaben die Gäste nicht mehr aus der Hand: Am Ende stand eine 33:37-Niederlage der Mindelheimer an der Anzeigetafel und damit die erste Niederlage fest.