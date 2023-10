Mindelheimer Handballer haben das Siegen nicht verlernt

Im fünften Anlauf gewinnen die Mindelheimer Handballer in der Bezirksliga ihr erstes Saisonspiel. Doch ganz ohne Spannung geht es auch gegen Weilheim natürlich nicht.

Marius Wurm, Spielertrainer des TSV Mindelheim, war erleichtert. Seine Mannschaft hat am fünften Spieltag in der Handball-Bezirksliga den ersten Saisonsieg gefeiert. In einer gut gefüllten Halle herrschte vor dem Spiel gegen den TV Weilheim II beste Stimmung auf der Tribüne. Und die sollte diesmal auch nach der Schlusssirene anhalten.

„Wir wollten das Potenzial, das wir in den ersten Spielen gezeigt haben, abrufen“, gab Wurm seiner Mannschaft mit auf den Weg. Endlich sollte die Partie mit mehr Toren als der Gegner beendet werden.

Der TSV Mindelheim besticht durch eine starke Offensive

Die Mindelheimer setzten diese Vorgabe gegen die angereisten Dachse aus Weilheim direkt in der um und gingen in Führung. Ein Novum war, dass sie diese bis zum Schluss nicht mehr abgeben sollten. Angeführt von einer sensationellen Offensive schickten sich die Frundsbergstädter an, die Führung weiter auszubauen. Vier Minuten vor Halbzeitpfiff gipfelte diese Anstrengung zur Freude der zahlreichen Zuschauer in einem Neun-Tore-Vorsprung (22:13).

Obwohl die Mindelheimer zufrieden auf ein 23:17 zur Halbzeit blicken konnten, ermahnte Wurm seine Mannen, den Start in die zweite Halbzeit nicht wie in den letzten Spielen zu verschlafen. Das beherzigten seine Spieler diesmal und hielt den Vorsprung aufrecht. Nachdem zehn Minuten in der zweiten Halbzeit absolviert waren, lagen die Mindelheimer Handballer weiter mit sieben Toren vorn. „Alles andere als ein Sieg war zu diesem Zeitpunkt undenkbar“, sagte Wurm.

Plötzlich scheint der TSV Mindelheim den Vorsprung zu verspielen

Prompt schien ihn seine Mannschaft Lügen zu strafen, denn in den folgenden fünf Minuten gelang den Mindelheimern nichts mehr. Stattdessen holte Weilheim Tor für Tor auf – und verkürzte bis auf ein Törchen. So kam es zu einer Schlussphase, die deutlich spannender wurde, als man sich nach den ersten 40. Minuten hätte erträumen können. Es ging hin und her, beide Mannschaften kämpften um den Sieg.

Nach der letzten Auszeit der Gäste, 57 Sekunden vor Spielende, ging es für den TSV Mindelheim mit zwei Toren Vorsprung um alles. Nun stand die Defensive wieder sicher und die Hausherren hielten ihr Tor sauber. Als dann auch noch der letzte Angriff erfolgreich verwandelt wurde, stand der 36:33-Sieg fest – und den Gastgebern fiel ein Stein vom Herzen.

Am Samstag erneut ein "Mindelheimer Heimspieltag"

Durch diesen ersten Saisonsieg hat sich in der Tabelle zwar noch nicht allzu viel verbessert – der TSV Mindelheim ist Vorletzter. Doch schon im nächsten Heimspiel am kommenden Samstag gegen Schlusslicht SG Biessenhofen-Marktoberdorf können die Mannen von Marius Wurm mit einem weiteren Heimsieg einen kleinen Sprung nach oben machen und den Tabellenkeller verlassen. Die Partie wird am Samstag um 19 Uhr in der Dreifachsporthalle des Maristenkollegs angepfiffen.

Bereits um 17 Uhr sind die Mindelheimer Damen im Einsatz. Sie empfangen in der Bezirksliga West den TSV Pfronten und können im besten Fall mit einem Heimsieg am derzeitigen Tabellenzweiten vorbeiziehen. Um 15 Uhr eröffnet die zweite Herrenmannschaft des TSV Mindelheim den Heimspieltag am Samstag mit der Partie gegen den TSV Ottobeuren III in der Bezirksklasse West. (haba)