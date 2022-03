Handball

Mindelheimer Handballer zeigen ihre schwächste Saisonleistung

Der TSV Mindelheim kommt nach dem Restart in der Bezirksliga nicht in Tritt. In Eichenau geht die Mannschaft in der zweiten Halbzeit unter.

So richtig kommen die Mindelheimer Handballer nach dem Restart der Bezirksliga nicht in Schwung. Nach der nach eigenen Angaben wohl schwächsten Saisonleistung mussten sich die Mindelheimer Herren dem Eichenauer SV II am Sonntagabend trotz eines guten Beginns am Ende auch in der Höhe verdient mit 20:29 geschlagen geben. Die Partie startete ausgeglichen, wobei es die Mindelheimer Mannschaft schaffte, sich nach einem guten Start in der 17. Minute eine Zwei-Tore-Führung (9:7) herauszuspielen. Allerdings sollte dies im weiteren Verlauf auch das einzige Mal bleiben, dass die Mindelheimer in Führung lagen. Fortan nämlich bestraften die Eichenauer konsequent die Mindelheimer Fehler mit einfachen Toren aus dem Tempogegenstoß. Zehn Minuten lang verloren die Frundsbergstädter völlig ihre Linie im Angriffsspiel, sodass sie mit einem Sechs-Tore-Rückstand in die Halbzeit gehen mussten (10:16). Die Aussichten auf den ersten Punktspielsieg 2022 waren entsprechend gedämpft. Wieder folgt eine zehnminütige Durststrecke Dennoch starteten die Gäste aus dem Unterallgäu erneut gut in den zweiten Durchgang und verkürzten den Rückstand bis zur 39. Spielminute auf 14:18. Dann jedoch folgte erneut eine zehnminütige Durststrecke in der Mindelheimer Offensive, die letztlich das Spiel zugunsten der Eichenauer Reserve entschied: Die Oberbayern zogen auf 27:15 weg und ließen sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen. Video: SID In den letzten Spielminuten zeigten die Mindelheimer zumindest Charakter und konnten den Rückstand auf unter zehn Tore verkürzen. Am Ende stand trotzdem eine verdiente 20:29-Niederlage für den TSV Mindelheim zu Buche. Lesen Sie dazu auch Handball Plus TSV Mindelheim hält lange gut mit

Handball Plus Der TSV Mindelheim vor dem Re-Start der Handballsaison Am kommenden Samstag müssen die Mindelheimer erneut auswärts ran, diesmal bei der HSG Würm-Mitte. Dort gilt es, wie im Hinspiel, doppelt zu punkten. (haba) TSV Mindelheim Lieb, Dumler (beide Tor), Hörmann, Radic (1), Dreher, J. Gollmitzer (9), Kühl (2), Tietze, Wurm (7), Sailer, Braun, Falter, Twachtmann (1).

