Mindelheimer Handballern fehlt noch die Schnelligkeit

Die Mindelheimer Handballer starten mit einer Heimniederlage. TSV-Trainer Jan Krausko attestiert seinem Team dennoch eine ordentliche Leistung.

Trotz einer starken kämpferischen Leistung haben die Handballer des TSV Mindelheim ihr Saisonauftaktspiel verloren. Gegen die HSG Gröbenzell-Olching hieß es am Ende 30:34.

Schon in den ersten Spielminuten zeichnete sich eine knappe Partie auf Augenhöhe ab, wobei die Führung zwischen beiden Mannschaften regelmäßig wechselte. Mitte der ersten Hälfte konnten sich die Gäste jedoch Stück für Stück absetzen und sich schließlich eine Fünf-Tore-Führung erarbeiten (11:16). Dennoch war Mindelheims Trainer Jan Krausko mit der offensiven Abwehrformation seiner Mannschaft nicht unzufrieden. Lediglich im Umschaltspiel nach eigenem Angriff fehlte den Gastgebern die Schnelligkeit, um einfache Treffer der HSG Gröbenzell-Olching zu verhindern. Entsprechend ging es mit einem Stand 16:20 in die Halbzeitpause.

Mindelheim kommt bis auf ein Gegentor heran

Mit neuem Mut starteten die Gastgeber in die zweite Hälfte. Doch selbst eine Überzahlsituation aufgrund einer Zeitstrafe gegen die Gäste half zunächst nichts, um den Rückstand zu verringern (18:23). Manuel Gollmitzer war es schließlich, der die Mindelheimer mit drei Treffern am Stück (21:23) wieder in Reichweite brachte.

Im Anschluss kamen die Gastgeber sogar bis auf einen Treffer heran, konnten diese Aufholjagd aber nur kurzzeitig aufrechterhalten. Dann nämlich zog die HSG Gröbenzell-Olching schnell wieder mit vier Toren davon. Der TSV Mindelheim kämpfte zwar bis zur letzten Minute um die Punkte, musste sich am Ende jedoch mit 30:34 geschlagen geben.

Nun gilt es für die Mindelheimer im nächsten Heimspiel am kommenden Sonntag die ersten Punkte gegen die HSG Würm-Mitte II zu holen. (haba)

