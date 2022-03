Handball

Mindelheimer Herren spielen wie ein Absteiger

Plus Es glich einem Offenbarungseid, was die Handballer des TSV Mindelheim im Heimspiel gegen Gröbenzell-Olching zeigten: Die Quittung ist der letzte Platz in der Bezirksliga.

Ja, dem TSV Mindelheim fehlten beim Spiel gegen die HSG Gröbenzell-Olching einige Leistungsträger. Und ja, aufgrund der Tabellensituation und der letzten Ergebnisse dürfte das Selbstbewusstsein angekratzt gewesen sein. Doch was die Mindelheimer Handballer im ersten Heimspiel des Kalenderjahres 2022 boten, war nicht bezirksligareif.

