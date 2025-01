Tiroler Handballer gewinnen Dreikönigsturnier in Mindelheim

Internationales Flair herrschte in der Dreifachsporthalle des Maristenkollegs: Am vergangenen Wochenende richtete der TSV Mindelheim sein 39. Handball-Dreikönigsturnier für Damen- und Herrenmannschaften aus. Gekommen waren Teams aus Deutschland, der Schweiz und Österreich.

Für die beiden aktiven Mannschaften des TSV Mindelheim lief es sportlich zwar nicht optimal – die Damen belegten Rang fünf, die Herren Rang sieben – dennoch sorgte das Turnier für viele besondere Momente. Besonders bemerkenswert war, dass zahlreiche ehemalige Spielerinnen und Spieler für die Mindelheimer Allstar-Teams noch einmal die Hallenschuhe schnürten. So standen bei den „alten Damen“ zahlreiche ehemalige Spielerinnen auf dem Feld und verpassten den Turniersieg nur knapp aufgrund des schlechteren Torverhältnisses. Den Titel sicherte sich die SG Ulm/Wiblingen bei ihrem ersten Auftritt beim Dreikönigsturnier.

Nachwuchsspieler sind begeister vom Ex-Profi

Auch das Herren-Allstar-Team um Ex-Bundesliga-Profi Matthias Gerlich brachte einige ehemalige Mindelheimer Spieler auf die Platte, die teils jahrelang nicht mehr aktiv gespielt hatten. Besonders erfreulich war die Integration der drei B-Jugendlichen Constantin Bremer, Jan Phillip Rotter und Enrico Kiechle, die ihre ersten Einsätze im Herrenbereich absolvierten. „Es ist schon etwas Besonderes, von einem ehemaligen Bundesligaspieler wie Matthias Gerlich einen Pass zu bekommen und dann selbst ein Tor zu machen“, zeigten sich die Nachwuchsspieler begeistert.

Icon Galerie 77 Bilder Nach einem Jahr Pause richtet der TSV Mindelheim wieder sein traditionelles Dreikönigsturnier aus. Die besten Bilder der Herren- und Damenturniere gibt es hier.

In den Halbfinals der Herren setzten sich die Teams aus Schwaz (10:8 gegen HC Theke) sowie Weinfelden (13:11 gegen Forstenried) jeweils knapp durch. Die beiden Teams zogen somit ins Finale ein und unterstrichen damit eindrucksvoll den internationalen Charakter des Turniers. Im Endspiel präsentierte sich das Team aus Mindelheims Partnerstadt Schwaz in Bestform und holte mit einem souveränen 19:10-Sieg den Titel.

Erschwerte Bedingungen bei der Organisation

Trotz erschwerter Bedingungen – der Aufbau der Halle konnte erst am Freitagabend ab 20 Uhr beginnen – verlief die Organisation reibungslos. Die Fußballabteilung, die ihre Fußball-Jugendtage normalerweise über vier Tage veranstaltet, musste diese aufgrund der nicht erfolgten Hallenfreigabe durch das Maristenkolleg Mindelheim auf zwei Tage kürzen und zeitlich nach hinten verschieben. Dadurch stand die Halle der Handballabteilung erst spät am Freitag zur Verfügung. Beide Abteilungen hätten sich in dieser Situation ein entgegenkommenderes Verhalten des Maristenkollegs gewünscht.

Icon Vergrößern Im Damen-Turnier standen sich gleich zwei Mindelheimer Mannschaften gegenüber. Foto: Andreas Lenuweit Icon Schließen Schließen Im Damen-Turnier standen sich gleich zwei Mindelheimer Mannschaften gegenüber. Foto: Andreas Lenuweit

Dennoch meisterten die Organisatoren die Herausforderung mit Bravour. „Wir sind überwältigt, was unsere Helfer in diesem Jahr geleistet haben. Auch die beiden Spieltage sowie der Faschingsball waren eine immense Herausforderung, die durch das großartige Engagement so vieler Helfer zu einem vollen Erfolg für die Abteilung wurde“, lobte Vorstandsmitglied Alexander Weikmann das Helferteam nach dem Turnier.

Icon Vergrößern Die beiden Mannschaften aus Schwaz (rote Trikots) und Weinfelden (dunkle Trikots) standen sich im Finale gegenüber. Foto: Alexander Weikmann Icon Schließen Schließen Die beiden Mannschaften aus Schwaz (rote Trikots) und Weinfelden (dunkle Trikots) standen sich im Finale gegenüber. Foto: Alexander Weikmann

Auch TSV-Vorstand Mitko Pertemov und Bürgermeister Stephan Winter, der erneut als Schirmherr fungierte, nahmen sich Zeit, um die Mannschaften offiziell in Mindelheim zu begrüßen. Beide zeigten sich beeindruckt von der Leistung des Vereins. „Solch ein sportliches Großereignis beweist, dass es sich auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten lohnt, ehrenamtliche Vereine zu unterstützen“, betonte Bürgermeister Winter.

Der Termin für die 40. Auflage steht schon fest

Neben den sportlichen Höhepunkten überzeugte auch der Handballer-Faschingsball die Besucher auf ganzer Linie. Im Vereinsheim Kammlach, wo die Feier seit Jahren stattfindet, genossen die Gäste zunächst das Faschingsprogramm der Siedelonia und feierten anschließend ausgelassen zu den Klängen der Mindelheimer Fanfaren. DJ Chris sorgte bis spät in die Nacht für beste Stimmung, während die Handballer die Tanzfläche stürmten.

Icon Vergrößern Insbesondere die kleinen Fans sorgten auf der Tribüne für Stimmung. Foto: Andreas Lenuweit Icon Schließen Schließen Insbesondere die kleinen Fans sorgten auf der Tribüne für Stimmung. Foto: Andreas Lenuweit

Nach diesem erfolgreichen Wochenende richtet die Handballabteilung des TSV Mindelheim ihren Fokus nun wieder voll und ganz auf den Ligaspielbetrieb, der bereits am kommenden Wochenende fortgesetzt wird. Nach der Rückrunde beginnt dann die Organisation des 40. Internationalen Dreikönigsturniers, das am 3. und 4. Januar 2026 stattfinden wird.