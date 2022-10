TSV Mindelheim feiern einen souveränen Heimsieg

Plus Die Handballer des TSV Mindelheim wenden den drohenden Fehlstart in die Saison ab. Und das, obwohl gegen die HSG Würm-Mitte II der beste Werfer vom Auftaktspiel fehlt.

Einen möglichen Fehlstart in die Bezirksligasaison haben die Mindelheimer Handballer mit Bravour verhindert. Im Heimspiel gegen die HSG Würm-Mitte II gewann die Mannschaft von Trainer Jan Krausko ungefährdet mit 39:28. Die Mindelheimer Frauen kassierten in der für sie neuen Bezirksliga die erste Niederlage.