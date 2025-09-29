Icon Menü
Handball: TSV Mindelheim gewinnt gegen TV Immenstadt

Handball

Der TSV Mindelheim feiert seinen ersten Saisonsieg

Erstes Heimspiel, erster Sieg: Die Handballer des TSV Mindelheim machen die Niederlage zum Auftakt der Bezirksliga-Saison wett.
Von Axel Schmidt
    Der TSV Mindelheim um Torhüter Simon Jousma steigerte sich nach einer schwachen Anfangsphase gegen den TV Immenstadt.
    Der TSV Mindelheim um Torhüter Simon Jousma steigerte sich nach einer schwachen Anfangsphase gegen den TV Immenstadt. Foto: Andreas Lenuweit (Archiv)

    Es war eine schwere Geburt, aber letztlich belohnten sich die Mindelheimer Handballer für eine engagierte Aufholjagd. Denn zu Beginn des ersten Heimspiels sah es gegen den TV Immenstadt alles andere als gut aus.

