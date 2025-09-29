Der TSV Mindelheim feiert seinen ersten Saisonsieg

Es war eine schwere Geburt, aber letztlich belohnten sich die Mindelheimer Handballer für eine engagierte Aufholjagd. Denn zu Beginn des ersten Heimspiels sah es gegen den TV Immenstadt alles andere als gut aus.
Es war eine schwere Geburt, aber letztlich belohnten sich die Mindelheimer Handballer für eine engagierte Aufholjagd. Denn zu Beginn des ersten Heimspiels sah es gegen den TV Immenstadt alles andere als gut aus.
