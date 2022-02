TSV Mindelheim hält lange gut mit

Plus Beim Re-Start ist der TSV Mindelheim dem SC Unterpfaffenhofen-Germering lange ebenbürtig. Doch dann schleichen sich Fehler ein.

Die Handballer des TSV Mindelheim kassierten bei ihrem Re-Start in der Bezirksliga eine Niederlage. Ohne etatmäßigen Torhüter und mit einigen Spielern der zweiten Mannschaft zeigte sich die Mannschaft um Spielertrainer Thomas Sailer trotzdem kämpferisch.