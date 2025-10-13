Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Handball: TSV Mindelheim unterliegt Tabellenführer TSV Murnau klar

Handball

Mindelheimer Herren werden vom Tabellenführer überrollt

Eine Halbzeit lang halten die Handballer des TSV Mindelheim mit dem Tabellenführer aus Murnau mit. Doch eine zweite Halbzeit „zum Vergessen“ sorgt für die klare Niederlage.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    In der ersten Halbzeit hatte die Mindelheimer Defensive die Murnauer Spieler (weiße Trikots) noch gut im Griff.
    In der ersten Halbzeit hatte die Mindelheimer Defensive die Murnauer Spieler (weiße Trikots) noch gut im Griff. Foto: Andreas Lenuweit

    Der Tabellenführer war eine Nummer zu groß für die Handballer des TSV Mindelheim. Am Samstagabend empfingen die Mindelheimer Herren den bislang ungeschlagenen TSV Murnau.

    Ziel war es dennoch, die Punkte zu Hause zu behalten. Gegen die defensiven wie offensiven Abwehrvarianten der Gäste fanden die Gastgeber vorwiegend aus dem Rückraum Lösungen, defensiv gab es wie in der Vorwoche allerdings Probleme.

    Der TSV Mindelheim hält zunächst gut mit

    Vor allem von außen ließen die Mindelheimer einige freie Abschlüsse zu. Trotzdem zeigte sich ein enges und ausgeglichenes Spiel, bei dem sich bis zur 17. Minute keine der beiden Mannschaften um mehr als ein Tor absetzen konnte. Dann jedoch folgte ein erster kleiner Lauf der Murnauer mit fünf Toren (12:17, 20.), welchen die Mindelheimer Herren aber noch einmal zu kontern wussten.

    In der Schlussphase der ersten Hälfte sorgten dann unnötige Ballverluste und schlechte Abschlüsse dafür, dass man mit vier Toren Rückstand in die Halbzeitpause ging (18:22).

    Die zweite Halbzeit wird zu einem Debakel

    Diesen Rückstand wollten die Frundsbergstädter in der zweiten Hälfte durch bessere und aggressivere Defensivarbeit ausgleichen. Stattdessen folgte eine Halbzeit zum Vergessen. Offensiv war auf einmal ein kompletter Bruch im Spiel der Hausherren, es reihten sich Ballverluste und schlechte Abschlüsse aneinander und luden damit die Gäste zu ihrer Stärke, dem Tempospiel ein.

    Auch die früh genommene Auszeit in der 36. Minute änderte daran nichts und so wurden die Mindelheimer Herren innerhalb von zwölf Minuten mit einem 1:10-Lauf förmlich überrannt. So war das Spiel in der 42. Minute beim Stand von 19:32 vorzeitig entschieden. Am Ende hieß es aus Mindelheimer Sicht 26:42. (haba)

    TSV Mindelheim Dumler, Zimmermann (beide Tor), Kiechle (1), Wurm (6), Radic (4), Kühl, Rotter (5), Sailer (1), Hörmann (9/5), Braun, Falter, Görlt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden