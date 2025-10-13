Mindelheimer Herren werden vom Tabellenführer überrollt

Der Tabellenführer war eine Nummer zu groß für die Handballer des TSV Mindelheim. Am Samstagabend empfingen die Mindelheimer Herren den bislang ungeschlagenen TSV Murnau.

Ziel war es dennoch, die Punkte zu Hause zu behalten. Gegen die defensiven wie offensiven Abwehrvarianten der Gäste fanden die Gastgeber vorwiegend aus dem Rückraum Lösungen, defensiv gab es wie in der Vorwoche allerdings Probleme.

Der TSV Mindelheim hält zunächst gut mit

Vor allem von außen ließen die Mindelheimer einige freie Abschlüsse zu. Trotzdem zeigte sich ein enges und ausgeglichenes Spiel, bei dem sich bis zur 17. Minute keine der beiden Mannschaften um mehr als ein Tor absetzen konnte. Dann jedoch folgte ein erster kleiner Lauf der Murnauer mit fünf Toren (12:17, 20.), welchen die Mindelheimer Herren aber noch einmal zu kontern wussten.

In der Schlussphase der ersten Hälfte sorgten dann unnötige Ballverluste und schlechte Abschlüsse dafür, dass man mit vier Toren Rückstand in die Halbzeitpause ging (18:22).

Die zweite Halbzeit wird zu einem Debakel

Diesen Rückstand wollten die Frundsbergstädter in der zweiten Hälfte durch bessere und aggressivere Defensivarbeit ausgleichen. Stattdessen folgte eine Halbzeit zum Vergessen. Offensiv war auf einmal ein kompletter Bruch im Spiel der Hausherren, es reihten sich Ballverluste und schlechte Abschlüsse aneinander und luden damit die Gäste zu ihrer Stärke, dem Tempospiel ein.

Auch die früh genommene Auszeit in der 36. Minute änderte daran nichts und so wurden die Mindelheimer Herren innerhalb von zwölf Minuten mit einem 1:10-Lauf förmlich überrannt. So war das Spiel in der 42. Minute beim Stand von 19:32 vorzeitig entschieden. Am Ende hieß es aus Mindelheimer Sicht 26:42. (haba)

TSV Mindelheim Dumler, Zimmermann (beide Tor), Kiechle (1), Wurm (6), Radic (4), Kühl, Rotter (5), Sailer (1), Hörmann (9/5), Braun, Falter, Görlt.