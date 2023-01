Was Unterallgäuer Handballer der deutschen Mannschaft bei der WM zutrauen

Bei der Handball-Weltmeisterschaft gehört die deutsche Mannschaft nicht zu den Favoriten. Davon sind Unterallgäuer Handballer überzeugt. Doch 2016 war die Situation ähnlich.

Wenn die Mindelheimer Handballmannschaften am Wochenende erstmals im neuen Jahr wieder um Punkte spielen, dann haben sie bei den Spielansetzungen alles richtig gemacht: Denn die Herrenteams und die Damenmannschaft spielen allesamt am Samstag – und gehen damit den Spielen der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Schweden und Polen aus dem Weg.

Am Freitagabend startet das deutsche Team gegen Katar in die WM, am Sonntag geht es für die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason weiter mit dem Vorrundenspiel gegen Serbien. Dazwischen, am Samstag, sind die Mindelheimer im Einsatz. „Da haben wir Glück gehabt, der Spielplan steht ja schon lange fest“, sagt Christina Möhrle vom TSV Mindelheim. Sie trainiert die Damenmannschaft, wird aber natürlich auch die Herren-WM intensiv verfolgen. Am Sonntag plant die Damenmannschaft, das Vorrundenspiel gegen Serbien gemeinsam zu verfolgen.

In Mindelheim freuen sie sich auf mögliche Public Viewings

„Vielleicht organisieren wir zur Hauptrunde dann wieder Public Viewings“, sagt Alexander Weikmann. Er spielt in der zweiten Mannschaft des TSV Mindelheim und ist Mitglied der Abteilungsleitung. „Die deutsche Mannschaft hat eigentlich nichts zu verlieren“, sagt er. Aber: „Mit Blick auf die Heim-EM im nächsten Jahr wäre es schon wichtig, ein bisschen Euphorie zu schüren.“

Die deutsche Gruppe mit Katar, Serbien und Algerien sollte machbar sein für das DHB-Team. „Die Hauptrunde dürften sie schon erreichen. Und danach geht’s hoffentlich weiter“, sagt Möhrle. Das sieht übrigens auch Daniel Berkessel so. Der ehemalige Mindelheimer ist Trainer des Landesligisten TSV Ottobeuren: „Trotz der starken Serben sollte sich das deutsche Team in dieser Gruppe klar durchsetzen“, meint er.

Ottobeurens Trainer hält Platz fünf bis sieben für realistisch

Wie weit es für die deutsche Mannschaft bei der WM überhaupt geht? „Eine Platzierung zwischen fünf und sieben wäre aus meiner Sicht ein gutes Ergebnis“, findet Berkessel. Das Abschneiden werde allerdings von vielen Faktoren abhängen. Insgesamt schätzt der TSVO-Trainer das Potenzial der bundesdeutschen Auswahl relativ hoch ein: „Wenn alle Spieler an ihre Leistungsgrenze kommen, kann die Mannschaft jedem Kontrahenten gefährlich werden.“

Die deutsche Mannschaft sei in diesem Jahr eine Art Wundertüte, meint Alexander Weikmann. „Wir haben einen 22-jährigen Spielmacher (Juri Knorr, Anm. d. Red.). Das sagt schon alles.“ Die Situation erinnere ihn an die EM 2016 in Polen. Damals rechnete kaum einer mit einem deutschen Finaleinzug – am Ende triumphierte das DHB-Team und holte den Titel.

Wer letztlich als Weltmeister die Platte verlässt? Alexander Weikmann nennt die „üblichen Verdächtigen“: Frankreich, Spanien und Dänemark. „Aber auch Schweden sollte man nicht vergessen. Die haben den Heimvorteil – und was der bringen kann, wissen wir in Deutschland seit 2007 recht gut.“ Daniel Berkessel legt sich noch ein bisschen genauer fest: „Im Finale werden die Spanier entweder auf Dänemark, Schweden oder Norwegen treffen“, sagt er.

Der TSV Mindelheim ist am Samstag dreifach im Einsatz

Trotz der WM-Euphorie und der Freude darüber, dass die deutschen Spiele wieder live im Free-TV gezeigt werden, geht es für die Mindelheimer Handballer zwischen den beiden deutschen WM-Spielen auch um den eigenen sportlichen Erfolg. Die erste Herrenmannschaft (8.) trifft am Samstagabend (19.30 Uhr) in der Dreifachturnhalle des Maristenkollegs auf den TSV Sonthofen (6.). Die zweite Mannschaft des TSV Mindelheim bekommt es zwei Stunden früher ab 17.30 Uhr an gleicher Stelle in der Bezirksklasse Mitte mit Schlusslicht VfL Buchloe zu tun.

Die Mindelheimer Frauen (4.) müssen in der Bezirksliga West auswärts ran: Sie spielen am Samstag um 17.30 Uhr in Dietmannsried (6.). „Wenn unsere Abwehr stabil steht und wir schnell spielen, dann holen wir die zwei Punkte“, ist Trainerin Christina Möhrle überzeugt. Allerdings kommt ihr Team personell auf dem Zahnfleisch daher. Möhrle selbst und Olivia Landherr hatten sich kürzlich jeweils einer Knie-Operation unterziehen müssen, Fabienne Nitsch verletzte sich beim Dreikönigsturnier am Außenband und wird länger ausfallen. „Dafür haben wir mit Bernadette Moser, Sonja Schimkat und Barbara Wiedemann drei Spielerinnen reaktivieren können. Sonst wäre es eng geworden“, sagt Möhrle. (mit dp)