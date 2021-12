Wie ein Ottobeurer seine ersten Bundesliga-Minuten erlebt

Plus Der Ottobeurer Tim Kaulitz zählt nun zum erlesenen Kreis der Bundesliga-Profis. Wie es für den 20-Jährigen nach dem ersten Einsatz für Frischauf Göppingen jetzt weitergeht.

Es laufen die letzten fünf Spielminuten in der Göppinger EWS-Arena. Die gastgebenden Bundesliga-Handballer von Frischauf Göppingen steuern gerade auf einen souveränen Heimsieg zu. Das Spiel gegen den HC Erlangen plätschert im Grunde nur noch so dahin. Ganz anders stellt sich die Gefühlslage bei Tim Kaulitz dar: Für den 20-jährigen Ottobeurer ist – genau jetzt – der magische Moment gekommen. Der Moment, auf den er schon als Kind hingefiebert hat, der Moment, für den er jahrelang geschuftet hat.