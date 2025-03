Der TSV Mindelheim setzt seine Siegesserie fort

Es läuft beim TSV Mindelheim: Die Bezirksliga-Handballer feierten auch gegen den TV Immenstadt einen Heimsieg. Es war der dritte Heimerfolg in Serie und umso wichtiger, als er gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt gefeiert wurde.

Nachdem der TSV Mindelheim in den Vorwochen gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte antreten musste und hier mit zwei Siegen auf sich aufmerksam gemacht hatte, war es nun ein Vier-Punkte-Spiel gegen einen Tabellennachbarn. Die Hausherren starteten gut in die Partie, ließen aber gleich zu Beginn einige Torchancen liegen. Somit ging Immenstadt mit zwei Toren in Führung (1:3) und konnte die Gastgeber bis zur 24. Minute immer wieder auf diesem Abstand halten (8:10).

Mindelheims Spielertrainer sieht die Rote Karte

Dann wurden die Abschlüsse der Mindelheimer sicherer und der TSV Mindelheim ging durch den Treffer von Philipp Amenda mit einer Führung in die Pause (12:11). Mit diesem kleinen Polster starteten die Mindelheimer in die zweite Halbzeit. Einer guten Abwehrleistung mit effektiven Blocks stand nun ein recht einfallsloses Spiel der Immenstädter gegenüber. So setzte sich der TSV Mindelheim solide auf vier Tore ab (21:17).

Auch als die Partie für Spielertrainer Marius Wurm mit einer Roten Karte in der 39. Minute vorzeitig endete, gelang es dem Team schnell, sich neu zu organisieren und die Gegner auf maximal vier Tore herankommen zu lassen. Torhüter Simon Jousma zeigte gute Paraden und auch auf dem Feld ließ man sich nicht durch die hektischen Aktionen der Gegner aus der Ruhe bringen. So endete die Partie verdient mit einem 25:19 – und somit dem dritten Sieg in Folge für den TSV Mindelheim. (haba)

TSV Mindelheim Jousma (Tor), Braun (2), Radic I. (5/2), Amenda (4), Kinlock (1), Smith Junior (2), Kühl (1), Falter (1), Sailer, Wurm (7), Radic M. (2), Twachtmann