Dem TSV Mindelheim gelingt die nächste Überraschung

Wer gedacht hatte, der Überraschungssieg des TSV Mindelheim gegen den TSV Partenkirchen vor einer Woche sei eine Eintagsfliege, wurde am Samstag eines Besseren belehrt. Denn auch der TSV Weilheim musste die Maristenhalle mit einer Niederlage im Gepäck verlassen.

Bezirksliga, Männer Die Vorzeichen für das Heimspiel der Mindelheimer Bezirksliga-Handballer gegen den TSV Weilheim II waren nicht die besten. Betrachtet man den Saisonverlauf, war nicht allzu viel Optimismus angebracht – trennten die Gäste und die Gastgeber doch sieben Tabellenplätze. Ein Blick auf das Spiel der Vorwoche zeigt allerdings, dass Tabellenplätze doch nur eine Zahl sind. Hier hatten die Mindelheimer als Tabellenschlusslicht den Tabellenführer, die TuS Fürstenfeldbruck II, in die Schranken gewiesen. Somit war alles offen in der Maristenhalle.

Die Gäste legten zu Beginn mit einem Tor vor, was elf Sekunden später aber mit einem schnellen Durchbruch von Matej Radic gekontert wurde. Dieses Bild zog sich so durch die Anfangsphase und zeigte Weilheim eindeutig, dass das kein leichtes Spiel wird. In der siebten Minute sahen sie zum letzten Mal den Ausgleich auf der Anzeigetafel (5:5), ab dann zogen die Gastgeber Tor für Tor davon. Der TSV Mindelheim stand konzentriert in der Abwehr und fand vorn immer wieder Lücken – oder verschaffte sich welche. Dies drohte nur in der in der 27. Minute zu kippen, als die Weilheimer dreimal von Linksaußen durch einfache Sperren frei zum Torerfolg kamen (15:11). Doch Spielertrainer Marius Wurm beendete die Serie schnell durch eine Auszeit. Von da an hielt man Weilheim durchgehend mit drei bis fünf Toren auf Abstand, nicht zuletzt durch die solide Torhüterleistung. Somit endete die Partie mit einem verdienten 31:26-Heimerfolg.

TSV Mindelheim Jousma, Zimmermann, Lieb (alle Tor), Wurm (13/2), Amenda (2), Radic I. (1), Radic M. (6), Smith Junior, Lieb, Görlt (2), Sailer (2), Hörmann (3), Braun (1), Falter (1), Twachtmann

Die Mindelheimer Damen feiern einen standesgemäßen Sieg

Bezirksliga, Frauen Mit einem dünn besetzten Kader und ohne Trainer Jan Krausko machten sich die Mindelheimer Damen auf zu ihrer weitesten Auswärtsfahrt der Saison, nach Oberstaufen. Sicheres Passspiel, keine Hektik und druckvolles Positionsspiel waren die Forderungen von Arlene Keller, die stellvertretend das Traineramt übernahm.

Die Partie begann mit vielen Chancen der Mindelheimerinnen, die jedoch wiederholt an der Oberstaufer Torhüterin scheiterten. Die Abwehr stand aber sicher und man ließ den Oberstaufenerinnen wiederum kaum Chancen, Treffer zu erzielen. Somit stand es in der zwölften Minute erst 4:1 aus Sicht der Unterallgäuerinnen. Nach eigener Auszeit fanden die Gäste auch im Angriff besser ins Spiel. In der Abwehr agierte man mit einer offensiveren 5:1-Deckung, um den Spielfluss der Gastgeberinnen um Pia Aichele frühzeitig zu unterbinden. Bernadette Moser traf fünf Sekunden vor Halbzeitpfiff und so ging man mit einer Führung von 15:6 in die Pause.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kamen die Gastgeberinnen mit zwei Toren in Folgen wieder ran. Jedoch fanden die Mindelheimerinnen im Anschluss wieder in die Partie, fingen mehrere Bälle ab und konnten durch gutes Umschaltverhalten immer wieder einfache Treffer erzielen. Die Führung wurde bis zur 44. Minute zu einem 20:9 ausgebaut. Von da an machte sich die dünne Besetzung bemerkbar. Unkonzentriertheiten schlichen sich ins Mindelheimer Spiel, sodass im Angriff unnötig Bälle verschenkt wurden und mehrmals in Unterzahl agiert wurde. Dadurch gelang es den Gastgeberinnen vier Treffer in Folge zu erzielen, worauf die Mindelheimerinnen wiederum mit fünf Toren nachlegten. Somit endete die Partie mit 25:15.

TSV Mindelheim Weikmann, Kinberger (beide Tor), Moser (5), Möhrle, Breuninger (7/2), Wegmann, Eckermann (8/1), Deigendesch (3), Twachtmann (2/1)

Die zweite Männermannschaft behauptet Rang eins

Bezirksklasse, Männer Die zweite Männermannschaft machte den Spieltag für den TSV Mindelheim perfekt. Ihr gelang im Auswärtsspiel gegen den TSV Pfronten ein 23:19-Sieg und verteidigte damit den ersten Tabellenplatz in der Bezirksklasse. Zur Halbzeit führten die Mindelheimer, angeführt vom späteren 12-Tore-Mann Maximilian Moser, mit 11:7. Diesen Vier-Tore-Vorsprung hielten die Frundsbergstädter bis zum Ende und gewannen schließlich mit 23:19.

TSV Mindelheim II Dumler, Hofmann (beide Tor), Hörmann (1), Mutzel, Thoma (1), Kuhn, Weikmann (4), Gaum (1), Tietze, Heimpel (4), Dreher, Moser (12/5)