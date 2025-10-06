Torfestival bei Mindelheimer Handball-Bezirksligateams

Tore satt gab es für die Handball-Fans am Samstag in der Dreifachsporthalle des Maristenkollegs. Zunächst sorgten die TSV-Frauen für einen Kantersieg gegen die SG Biessenhofen-Marktoberdorf III. Danach machten sich die Mindelheimer Herren ebenfalls torreich ans Werk.

Frauen, Bezirksliga Die Mindelheimer Frauen empfingen die dritte Mannschaft aus Biessenhofen-Marktoberdorf zum Heimspiel – und überzeugten dabei auf ganzer Linie. Mit einem beeindruckenden 46:7-Sieg ließen sie ihren Gegnerinnen keine Chance.



Das Spiel war von hohem Tempo geprägt: Durch viele schnelle Ballgewinne und präzise Tempogegenstöße konnten die Mindelheimerinnen immer wieder erfolgreich abschließen. Die Abwehr stand stabil und auch im Angriff glänzte die Mannschaft mit gutem Zusammenspiel und Übersicht. Schon in der ersten Halbzeit zeichnete sich ab, dass die Gastgeberinnen das Spiel klar dominieren würden.

Trotz des deutlichen Vorsprungs blieb das Team, unter bester Anleitung durch Arlene Keller, konzentriert und nutzte die Partie, um verschiedene Spielzüge und Aufstellungen auszuprobieren. Sogar Nela Keseric (eigene Jugend) konnte sich als Torschützin eintragen. Am Ende feierten die Mindelheimer Damen einen souveränen und verdienten Sieg, der weiteres Selbstvertrauen für die kommenden Begegnungen geben dürfte.



TSV Mindelheim Weikmann (Tor), Moser (7), Möhrle (8/2), Deigendesch (10), Keseric (1), Lahmer, Landherr (2), Braun, Galster (3), Eckermann (13), Schimkat (2)

Männer, Bezirksliga Im Spiel zwischen dem TSV Mindelheim und dem TSV Ottobeuren II fanden beide Mannschaften gut ins Spiel und es zeichnete sich von Beginn an eine enge und faire Partie ab. Während die Gastgeber im Angriff immer wieder Lösungen fanden, ließen sie defensiv außen zu viel Platz. Die Umstellung der Gäste auf eine offensive Abwehr sorgte dann für einen ersten Bruch im Mindelheimer Angriffsspiel und so konnten sich die Gäste auf drei Tore absetzen (7:10, 12.).

Die daraufhin genommene Auszeit zeigte Wirkung und sorgte mit einem 3:0-Lauf für den Ausgleich (18.). Nun legten die Gäste wieder ein paar Tore vor, während die Mindelheimer nachzogen und kurz vor der Pause durch drei schnelle Tore von Matej Radic auf 17:18 verkürzten. In der Halbzeit (17:19) monierte Spielertrainer Marius Wurm hauptsächlich die Defensivarbeit. Ziel für die zweite Halbzeit war es, den gegnerischen Außenspielern weniger Platz zu lassen und die Ottobeurer zu Abschlüssen aus dem Rückraum zu zwingen.

Im Angriff fanden die Frundsbergstädter immer wieder einfache Lösungen gegen die offensive Abwehr und kamen zu freien Durchbrüchen, wodurch sie den Abstand auf maximal drei Tore begrenzten. Im Verlauf der zweiten Halbzeit steigerten sich die Mindelheimer Herren auch defensiv, sodass in der 48. Minute der Ausgleich zum 30:30 gelang und eine heiße Schlussphase eingeläutet war.

Durch zu viele einfache Ballverluste ließen die Mindelheimer aber eine mögliche Führung liegen. Vier Minuten vor Schluss lagen die Gäste wieder drei Tore in Führung (32:35). Wer glaubte, das Spiel sei gelaufen, hatte sich aber getäuscht. Dank einiger starker Paraden vom inzwischen eingewechselten Thomas Vogt kämpfte man sich wieder zurück. 20 Sekunden vor Schluss gelang der verdiente Ausgleich zum 35:35, gefolgt von einer starken Defensivleistung, die den letzten Angriffsversuch der Gäste vereitelte – und den verdienten Punktgewinn sicherte.

TSV Mindelheim Zimmermann, Vogt (beide Tor), Wurm (11/1), Radic M. (10/1), Kühl (2), Rotter (3), Sailer (1), Hörmann, Braun, Falter (6), Görlt, Radic I. (2). (haba)