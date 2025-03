TSV Mindelheim schlägt sich selbst

Es war eines dieser Spiele, die letztlich über den Saisonausgang entscheiden können: Die Bezirksliga-Handballer des TSV Mindelheim, aktuell Vorletzter der Tabelle, traten bei der HSG Dietmannsried/Altusried II an und hätten mit einem Sieg den Punkteabstand auf den Tabellenachten auf zwei Zähler verringern können.

Trotz einiger Ausfälle und einem nicht optimal aufgestellten Kader war der TSV Mindelheim vor dem Spiel optimistisch, etwas Zählbares mitzunehmen. Bereits in der Anfangsphase entwickelte sich das erwartet enge Spiel. Während Mindelheim defensiv gut stand und so den Angriff der Gastgeber vor schwierige Aufgaben stellte, spielte man selbst im Angriff geduldig und fand die entsprechenden Lücken zum Durchbruch. So blieb es bis zum 7:7 (18.) ausgeglichen und eng.

Mindelheims Spielertrainer wird in Manndeckung genommen

Dann erlitten die Frundsbergstädter ihren ersten offensiven Totalausfall durch die Manndeckung gegen Spielertrainer Marius Wurm. Durch die Hektik im Angriff reihten sich Fehler an Fehler, welche die Gastgeber gnadenlos durch Tempogegenstöße bestraften. Auf der Anzeigetafel schlug sich das in einem 7:0-Lauf der Gastgeber nieder. Danach fingen sich die Mindelheimer Herren wieder etwas und gingen mit einem 10:15-Rückstand in die Pause. Entsprechend laut wurde es in der Halbzeitansprache, in der vor allem die viel zu vielen Fehler im Angriff moniert wurden.

Diese zeigte Wirkung, denn tatsächlich kämpften sich die Mindelheimer langsam zurück ins Spiel. Vor allem durch die schnellen Aktionen von Nachwuchsspieler Lagares Smith Junior verringerten sie den Abstand auf vier Tore (16:20; 36.). Statt einer Aufholjagd kam nun aber der zweite Komplettausfall im Angriff durch die erneute Manndeckung gegen Spielertrainer Marius Wurm. Es war ein Spiegelbild der ersten Halbzeit. Während im Angriff Fehler um Fehler produziert wurden, bestraften die Gastgeber diese wieder eiskalt. Die erneute Tempogegenstoßflut und ein entsprechender 6:0-Lauf der Hausherren sorgten für die Vorentscheidung der Partie in der 50. Minute (30:20). Davon erholten sich die Mindelheimer Herren nicht mehr und verloren am Ende das Spiel verdient mit 25:37. (haba)

TSV Mindelheim Zimmermann (Tor), Wurm (6/1), Radic (6), Förster, Smith Junior (5), Kühl (3), Falter (1), Hörmann (1), Braun (1), Kinlock (2), Twachtmann.