Bayernfreunde bereiten Fanclub-Jubiläum vor

Die Vorsitzende der Bayernfreunde ’95 Unterallgäu hätte sich ihre erste Generalversammlung gerne anders gewünscht. Vor einem Jahr übernahm Karin Heel die Führung des offiziellen Fanclubs des FC Bayern München von Gründungsvorstand Roland Schwerter. Ein Jahr, in dem das erfolgsverwöhnte Star-Ensemble um Manuel Neuer, Harry Kane und Thomas Müller ohne Titel blieben – erst das dritte Mal in der jüngeren Vereinsgeschichte. Dennoch – oder gerade deshalb – hielten die 1518 Mitglieder der Bayernfreunde „ihrem“ FC Bayern die Treue.

So besuchte der Fanclub im abgelaufenen Jahr alle 16 Heimspiele der Bundesliga, sechs Champions-League-Partien in der Allianz Arena sowie das DFB-Pokal-Achtelfinale der laufenden Runde gegen Titelverteidiger Bayer Leverkusen. Zudem begleiteten die Bayernfreunde die Profis von der Isar bei vielen Auswärtsspielen innerhalb Deutschlands und Europas. „Höhepunkt war zweifelsohne die Zwei-Tagesfahrt zum Bundesliga-Spiel bei Borussia Dortmund“, sagte Karin Heel bei der Generalversammlung im Hasberger Haus der Vereine. Anlässlich des Ausscheidens von Ehrenvorstand Schwerter stellte der Rekordmeister dem Fanclub 40 Eintrittskarten zur Verfügung. Gerade bei Begegnungen auf fremden Plätzen sei die Kartensituation schwierig, so die Bedernauerin.

Bayernfreunde haben ein neues Logo und eine neue Stadionfahne

Die Vorstandschaft war 2024 sehr aktiv. Ein neues Logo wurde kreiert, eine neue Stadionfahne mit dem neuen Wappen gab es ebenfalls. Insgesamt 44 neue Mitglieder schlossen sich den Bayernfreunden an. Somit übersprang der Fanclub die magische Grenze von 1500 Mitgliedern, wovon über 18 Prozent weiblich, 153 Kinder und Jugendliche sind. Insgesamt 58 Fans wurden für langjährige Mitgliedschaft geehrt. Die Urkunde persönlich entgegennehmen konnten an diesem Abend Manfred Gropper aus Loppenhausen (für 25 Jahre) und Hans Peter Maier aus Deisenhausen (für zehn Jahre).

Bei den Neuwahlen setzten die 94 anwesenden Stimmberechtigten auf Kontinuität. So wurde der 2. Vorsitzende Christian „Rio“ Reiser, Kassier Benjamin Hörmann und die Beisitzer Reinhold Knie, Bernhard Horn und Daniel Michler in ihren Ämtern bestätigt.

Der Blick richtet sich auf das 30-jährige Jubiläum des Fanclubs. Für den zweiten oder dritten Advent planen die Bayernfreunde ’95 Unterallgäu eine Weihnachtsfeier mit Tombola für ihre Mitglieder. Ob dazu auch ein Spieler des FC Bayern willkommen geheißen wird, ist noch offen. Auch ist ein Wandkalender mit Bildern des Sportjahres 2025 geplant. Die Hälfte der Einnahmen wird dann wohltätigen Zwecken gespendet.