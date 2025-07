Bad Wörishofer Herren 30 steigen auf

Was für eine Erfolgsgeschichte: Die Herren 30 des TTC Bad Wörishofen haben die Tennis-Landesliga im Sturm erobert und sich mit einer makellosen Bilanz den Aufstieg in die Bayernliga gesichert – die dritthöchste Spielklasse in ihrer Alterskategorie.

Was vor der Saison noch als ambitioniertes Ziel – „Top 4“ – galt, entwickelte sich im Laufe des Sommers zu einem echten Tennis-Märchen: Sieben Spiele, sieben Siege, ungeschlagen an der Spitze.

Gegen Schießgraben Augsburg wird es spannend

„Dass wir das schaffen, hätte wohl niemand ernsthaft für möglich gehalten. Das ist einfach Wahnsinn!“, zeigte sich Mannschaftsführer Michael Ackermann begeistert. Mit viel Herzblut führte er sein Team durch eine Saison, die in jeder Hinsicht außergewöhnlich war. Der emotionale Höhepunkt: das Heimspiel gegen Schießgraben Augsburg. Bei bestem Wetter und vor zahlreichen Zuschauern behielten die Bad Wörishofer in einem hochdramatischen Duell am Ende mit 5:4 die Oberhand. Es war der entscheidende Schritt in Richtung Bayernliga.

Beim Heimspiel gegen den TC Schießgraben Augsburg ging es um alles. Foto: Nicolas Karl

Schon der Saisonauftakt in Friedberg hatte gezeigt, dass dieses Team über besondere Qualitäten verfügt. Der knappe 5:4-Auswärtssieg war der Startschuss für eine Serie, bei der nicht nur sportliche Klasse, sondern auch mannschaftliche Geschlossenheit den Unterschied machten.

Ein Bad Wörishofer bleibt in allen Einzeln ungeschlagen

Zum „Spieler der Saison“ avancierte Dominik Garbatscheck, der in allen Einzeln ungeschlagen blieb – eine beeindruckende Leistung. Doch der Erfolg war ein echtes Gemeinschaftswerk. Benjamin Schmid, Andreas Rausch, Martim Ramos, Frederic Buck, Ralf Olbrich, Markus Lederer, Markus Balzat, David Lopez, Christoph Steiner und Jan Poskocil – sie alle zeigten Kampfgeist, mentale Stärke und vor allem: Teamspirit.

Ein besonderer Nebenaspekt dieser Saison: Drei Spieler wurden während der Spielzeit Väter. Ein Beweis dafür, dass Tennis und Familie sich nicht ausschließen müssen – auch dank des großartigen Rückhalts der Partnerinnen. „Ohne unsere Mamas wäre vieles nicht möglich gewesen“, so Ackermann. Nun wartet die Bayernliga – und dieses Team ist bereit. (mz)