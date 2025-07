Discgolf: TSV Bad Wörishofen richtet bayerische Meisterschaft aus

Der Discgolf-Parcours im Bad Wörishofer Ostpark zählt zu den schönsten in ganz Süddeutschland. Damit ist er wie geschaffen für ein besonderes Sportevent: die bayerische Discgolf-Meisterschaft.

Diese findet heuer zum vierten Mal statt – und diesmal in Bad Wörishofen. Am kommenden Wochenende fliegen am Samstag und Sonntag, 19./20. Juli, die Scheiben im Ostpark. Mehr als 70 Spielerinnen und Spieler aus ganz Bayern werden erwartet, um sich auf den gepflegten Fairways der Kneippstadt zu messen.

Eine Mischung aus Golf und Frisbee

Discgolf ist eine Mischung aus Golf und Frisbee-Sport und erfreut sich in Bayern immer größerer Beliebtheit. Ziel ist es, mit möglichst wenig Würfen eine Discgolf-Scheibe in einen metallenen Fangkorb zu befördern. Die Spieler benötigen dabei Präzision, Nervenstärke und ein feines Gespür für Wind und Gelände.

Bei der bayerischen Meisterschaft werden alle Alters- und Leistungsklassen vertreten sein – von Nachwuchstalenten bis hin zu erfahrenen Turnierspielern. Am Samstag starten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit zwei Vorrunden über 18 Bahnen in das Turnier. Spannend wird es am Sonntag bei den Finalrunden, wenn es um die Titel in den jeweiligen Divisionen geht. Die Wettkämpfe starten an beiden Tagen jeweils um 9.30 Uhr. Am Samstag endet der erste Turniertag gegen 15 Uhr, am Sonntag endet die Meisterschaft gegen 14 Uhr.

Für die Zuschauer ist der Eintritt frei

Die Wörishofer Kettarüttler, seit Jahren aktiv in der bayerischen Discgolf-Szene, organisieren das Turnier mit viel Herzblut. „Wir freuen uns riesig, dass wir Gastgeber für die bayerische Meisterschaft sein dürfen – und zeigen können, was unsere Stadt und der TSV Bad Wörishofen für den Discgolf-Sport zu bieten haben“, so Abteilungsleiter Thomas Schmid.

Zuschauer können den Wettbewerb am Parcours mitverfolgen, der Eintritt ist frei. Für einen kleinen Imbiss und Getränke vor Ort ist gesorgt. Wer Lust bekommt, selbst einmal die Scheibe zu werfen, kann sich bei den Kettarüttlern direkt vor Ort über Mitmachmöglichkeiten und die Aktivitäten der Discgolf-Abteilung des TSV Bad Wörishofen informieren.