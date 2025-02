Der EV Bad Wörishofen trifft erneut auf Mittenwald

Beim EV Bad Wörishofen hat man gute Erinnerungen an den kommenden Gegner in den Play-offs der Eishockey-Bezirksliga. Denn schon im vergangenen Jahr standen sich die beiden Vereine im Viertelfinale gegenüber, unter allerdings anderen Vorzeichen.

2024 nämlich ging der EV Bad Wörishofen als Sieger aus der Bezirksligagruppe West hervor und hatte damit Heimrecht gegen den Tabellenzweiten der Gruppe Süd. Der hieß damals EV Mittenwald - und sollte in den Play-offs chancenlos sein gegen die Wölfe. Beide Spiele gewannen die Wörishofer mit 11:2 und zogen damit souverän ins Halbfinale ein, wo dann nach drei Spielen gegen den EHC Stiftland Mitterteich das Aus kam.

Diesmal ist der EV Mittenwald Erster und der EVW Zweiter

Diesmal aber zog der EV Mittenwald als Gruppensieger in die Play-offs ein, der EV Bad Wörishofen dagegen als Zweiter. Trotzdem dürfte die Favoritenrolle bei den Wölfen liegen. Zum einen mussten sie sich in der abgelaufenen Hauptrunde bei 20 Spielen nur zweimal dem ESV Türkheim und einmal den Woodstocks Augsburg geschlagen geben. Zum anderen haben sie mit 140 erzielten Toren und nur 31 Gegentore den besten Sturm und die beste Abwehr der Liga gestellt. Der EV Mittenwald dagegen kassierte in 18 Spielen vier Niederlagen, erzielte 89 Tore und kassierte 60 Gegentreffer.

„So ganz traue ich dem Braten in Mittenwald aber nicht“, sagt Christoph Seitz. Der Co-Trainer des EV Bad Wörishofen hat auf seinem Zettel nämlich einen besonderen Namen stehen, der beim EV Mittenwald gelistet ist: August von Ungern-Sternberg. Der Deutsch-Amerikaner wurde im Dezember vergangenen Jahres vom EV Mittenwald als Neuzugang vorgestellt. Der 27-Jährige war bereits in der Oberliga Nord bei den Rostock Piranhas und in der DEL2 bei den Heilbronner Falken aktiv. „Der scheint nicht schlecht zu sein“, meint Seitz, wenngleich er festgestellt habe, dass der Stürmer bisher erst einmal für den EV Mittenwald aufgelaufen sei.

Die Wölfe wollen nicht ins offene Messer laufen

Von Ungern-Sternberg hin oder her: Der EV Bad Wörishofen will das erste Play-off-Spiel in Garmisch wie ein Auswärtsspiel angehen. „Wir sind zwar selbstbewusst, werden aber nicht ins offene Messer laufen“, sagt Seitz. Personell kann er zusammen mit Headcoach Charly Schönberger fast auf den kompletten Kader zurückgreifen. Einzig Kevin Strecker fällt mit einer Schulterverletzung aus.

Das zweite Spiel gegen den EV Mittenwald findet 24 Stunden später statt. Am Sonntag geht es um 19.30 Uhr in Bad Wörishofen aufs Eis. „Um nicht sämtliche Eiszeiten umzuschmeißen, ging es nicht anders“, erklärt Seitz die relative späte Anfangszeit für einen Sonntagabend.