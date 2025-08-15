Bezirksliga Süd: Der FC Bad Wörishofen empfängt den Tabellenzweiten

Die Bilanz bisher liest sich sehr ordentlich: Der FC Bad Wörishofen ist in seinem zweiten Jahr nach dem Bezirksligaaufstieg 2024 weiter ungeschlagen. Dabei hatte der FCW ein schweres Auftaktprogramm, unter anderem ging es gegen die beiden Landesliga-Absteiger TV Erkheim (0:0) und VfL Kaufering (2:2). Nun kommt mit dem SV Mering der nächste schwere Brocken.

Der Tabellenzweite aus dem Augsburger Land hat sich zur neuen Saison einmal mehr runderneuert: Zwei Dutzend Spieler verließen den Verein, dafür kamen sechs neue Spieler sowie mit dem ehemaligen Landesligaspieler des FC Kempten, Thilo Wilke, ein neuer Spielertrainer. Und Wilke scheint den SV Mering von Beginn an dorthin zu führen, wo sich der Verein nach dem Landesliga-Abstieg 2023 eigentlich schon gesehen hatte: unter den Top-Teams der Bezirksliga.

Der SV Mering startet mit drei souveränen Siegen

Nach zwei sechsten Plätzen in den vergangenen beiden Spielzeiten heißt das Saisonziel diesmal „Neuaufbau“. Mit Erfolg: Drei glatte „Zu-Null-Siege“ zum Saisonstart gegen die SpVgg Langerringen (4:0), den TSV Bobingen (4:0) und den TV Erkheim (3:0) folgte am vergangenen Spieltag mit 1:2 die erste und denkbar knappe Niederlage gegen den VfL Kaufering. Mit zwölf Treffern ist der SV Mering die torgefährlichste Mannschaft der Liga.

Auf den FC Bad Wörishofen kommt also einiges zu, wenn die Partie am Samstag um 17.30 Uhr angepfiffen wird. In die Karten könnte den Kneippstädtern spielen, dass der SV Mering dann eine „englische Woche“ in den Beinen hat. Denn unter der Woche musste die Wilke-Elf im Augsburger Kreispokal gegen den TSV Haunstetten ran und schied gegen den Nord-Bezirksligisten mit 0:2 aus. Der FC Bad Wörishofen musste sich am vergangenen Spieltag mit einem Remis bei Aufsteiger TSV Legau begnügen.

Die weiteren Spiele im Unterallgäu

Kreisliga Allgäu Nord Der TSV Mindelheim hat den zweiten Spieltag mit der vorgezogenen Partie gegen die DJK Ost Memmingen eröffnet, die drei weiteren heimischen Teams sind alle auswärts im Einsatz: Am Samstag reist der TSV Kammlach (2.) zum FC Heimertingen (7.), am Sonntag gastieren der SV Oberegg (8.) beim TSV Ottobeuren (13.) und der TSV Kirchheim (11.) beim TV Woringen (16.).

Kreisklasse Allgäu 2 Erster Auftritt des SV Oberrieden: Nachdem die Partie zum Saisonauftakt gegen den FC Buchloe auf den 3. September verlegt worden war, greift der Kreisliga-Absteiger am Sonntag erstmals ins Geschehen ein. Dabei kommt es gleich zu einem Kräftemessen, denn als Gast stellt sich die SG Kirchdorf/Rammingen vor. Die Gäste von Trainer Michael Scherer starteten mit einem 6:1-Heimsieg gegen die SpVgg Baisweil-Lauchdorf in die Saison und sind damit Zweiter hinter der SG Amberg/Wiedergeltingen. Aufsteiger TSV Pfaffenhausen hat ein Derby vor der Brust. Die Mannschaft von Trainer Roland Zellhuber empfängt den SV Bedernau. In Dirlewang kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden anderen Aufsteiger: Der FSV Dirlewang und der SV Mattsies haben beide eine Niederlage am ersten Spieltag in der neuen Liga kassiert. Beim FSV Dirlewang läuft der Sonntag unter dem Motto „Spendenspieltag“: Bei den Heimspielen der zweiten Mannschaft (gegen den SV Salgen/Bronnen) und der ersten Mannschaft gegen Mattsies werden Kaffee und Kuchen sowie Grillgut angeboten. Der Erlös geht vollständig an den „Wünschewagen“ des Arbeiter-Samariter-Bundes.

A-Klasse Allgäu 2 Der hoch gehandelte SC Unterrieden will im Auswärtsspiel beim TSV Markt Wald die 1:3-Niederlage zum Auftakt gegen den SV Tussenhausen aus den Kleidern schütteln. Ähnlich ergeht es dem SV Eggenthal, dem zuletzt vier Auswärtstore nicht reichten, um einen Sieg zu feiern: Beim FC 98 Auerbach/Stetten setzte es eine 4:5-Niederlage. Am Sonntag gastiert Türkiyemspor Mindelheim (8.) in Eggenthal.