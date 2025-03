Der SV Oberegg will an die erfolgreiche Vorrunde anknüpfen

Die Kreisliga Allgäu Nord startet am Wochenende wieder in den Punktspielbetrieb. Während der TSV Mindelheim spielfrei ist, kämpfen der SV Oberegg, SV Oberrieden und die SG Amberg/Wiedergeltingen wieder um wichtige Punkte.

So will der SV Oberegg an die starke Vorrunde anknüpfen, als man sich mit vier Siegen in Serie auf den zweiten Platz gespielt hat. „Wir stehen verdient auf Platz zwei, müssen aber schon auch auf dem Boden bleiben“, mahnt Spielertrainer Christian Faulstich. Mit der Vorbereitung ist er zufrieden. Von fünf Testspielen wurden zwei gewonnen und zwei verloren (unter anderem 2:3 gegen den FC Bad Wörishofen). „Jetzt hoffen wir, dass wir gut reinkommen“, sagt Faulstich. „Das war in der Vergangenheit nicht immer unsere Stärke.“ Erster Gegner im neuen Pflichtspieljahr ist am Sonntag (15 Uhr) der FC Hawangen (12.). Auf dem Papier ist ein Heimsieg praktisch Pflicht. „Aber ich gebe nicht so viel auf die Tabelle. In der Kreisliga musst du jedes Spiel von Neuem mit 100 Prozent angehen. Und Hawangen braucht auch jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg.“

Die SG Amberg/Wiedergeltingen will aus dem Tabellenkeller heraus

Ganz anders sieht es bei der SG Amberg/Wiedergeltingen aus: Fulminant in die Saison gestartet und zeitweise von der Tabellenspitze grüßend, erlebte die Mannschaft von Trainer Alois Schneider eine herbe Bauchlandung zur Winterpause. Zehn Punktspiele in Folge ist die Spielgemeinschaft sieglos, nur zwei Punkte wurden geholt. Entsprechend geht es für die SG Amberg/Wiedergeltingen nun in den noch ausstehenden Spielen einzig um den Klassenerhalt. Als Vorletzter hat das Schneider-Team jedoch nur einen Punkt Rückstand auf das rettende Ufer.

Ob dieser Rückstand im ersten Spiel nach der Winterpause gleich egalisiert werden kann? Immerhin gastiert mit dem TSV Legau am Samstag (15.30 Uhr) der Tabellenfünfte in Amberg. Im Hinspiel konnten die Amberger einen 4:1-Sieg für sich verbuchen. Ein gutes Omen also.

Der SV Oberrieden tritt bei der SG Sontheim/Westerheim an

Der SV Oberrieden startet mit einem „Sechs-Punkte-Spiel“ gegen einen unmittelbaren Konkurrenten um den Klassenerhalt. Wenn die Mannschaft von Trainer Markus Nägele am Sonntag (15 Uhr) bei der SG Sontheim/Westerheim antritt, könnten sich die Oberrieder mit einem Sieg einen schönen Punktepuffer zu den Abstiegsplätzen herausspielen.

Während die Kreisliga Allgäu Nord mit einem kompletten Spieltag startet, stehen in den Ligen darunter vereinzelte Nachholspiele an. So empfängt die SG Kirchdorf/Rammingen in der Kreisklasse Allgäu 2 die SpVgg Kaufbeuren (Samstag, 15 Uhr) und kann mit einem Heimsieg Rang zwei erobern. In der A-Klasse Allgäu 2 empfängt die SG Breitenbrunn/Loppenhausen den FC 98 Auerbach/Stetten am Sonntag (15 Uhr) zum Nachholspiel.