92 Nachwuchs-Skirennfahrer kämpfen in Mindelheim um erste Punkte im Schülercup

Es ist eine Besonderheit, die es nur in der Saison der alpinen Nachwuchsskifahrer so gibt. Denn in die Wertung, die am Saisonende über den Gesamtsieg im deutschen Schülercup entscheidet, fließt auch ein Wettkampf abseits der Piste ein: der Konditionswettkampf. Dieser wurde nun zum dritten Mal in Mindelheim von der RG Burig für die jungen Skirennläufer ausgerichtet.

Um die Qualität des Sommertrainings zu testen, organisiert der Deutsche Skiverband (DSV) im Rahmen des Deutschen Actanol Schülercups diesen Wettkampftag. Die RG Burig als Ausrichter sorgte für die besten 92 deutschen Nachwuchs-Skifahrer für ein reibungsloses Wettkampfprogramm. Zahlenmäßig war der Münchner Skiverband mit 20 Teilnehmern das stärkste Team, gefolgt vom Allgäuer Skiverband mit 18 gemeldeten Mädchen und Buben. Auch aus dem Skiverband Sachsen waren zwei Athleten nach Mindelheim gekommen.

Ex-Weltcupfahrer Berni Huber bereitet den Parcours vor

Bernhard „Berni“ Huber, selbst ehemaliger Weltcupfahrer und nun leitender Schülertrainer im DSV, hatte zusammen mit den Verantwortlichen der RG Burig in der Dreifachsporthalle des Maristenkollegs verschiedene Übungsparcours mit anspruchsvollen Aufgaben in den Bereichen Schnelligkeit, Rumpf-Kraftausdauer, Gleichgewicht und Agility vorbereitet. Der Wettkampftag wurde mit einem 2500 Meter-Geländelauf rund um die Mindelburg beendet. „Die Aufgaben haben den jungen Skirennläufer schon konditionelle und koordinative Höchstleistungen abverlangt“, sagte Monika Burig, die mit ihrem Helferteam und dank der Geräte der Turnabteilung des TSV Mindelheim für einen perfekten Wettkampftag sorgte.

Der Parcours in der Dreifachsporthalle wurde von Ex-Weltcupfahrer Berni Huber gesetzt. Foto: Monika Burig

Nicht nur die Buben und Mädchen aus den 15 Verbänden des DSV waren von den unterschiedlichen Übungen beeindruckt, auch einige Zuschauer faszinierten den Parcours. Stefan Drexel Stadtrat und Bürgermeisterkandidat sowie der BLSV-Kreisvorsitzende Benjamin Adelwarth zeigten sich beeindruckt von der Fitness der jungen Leistungssportler. Mit dabei waren „coole“ Aufgaben am Trampolin oder eine Balanceübung auf einem Rohr. Große Kräfte forderte ein Kraftschlitten, bei dem das eigene Körpergewicht über eine Matte geschoben werden musste.

Zwei Mindelheimer Skirennläuferinnen unter den Top-Fünf

Die Allgäuer Athleten konnten sehr gute Ergebnisse erzielen. Allen voran Zoe Fischer und Holly Holzheu von der RG Burig. Mit einer gewonnenen Disziplin (Rumpf-Kraftausdauer), einenm zweiten Rang in der Disziplin Schnelligkeit und einem dritten Rang im Gleichgewichtsparcours belegte Zoe Fischer einen ausgezeichneten dritten Platz in der Gesamtwertung. Holly Holzheu konnte in zwei Disziplinen (Gleichgewicht und Ausdauer) Platz drei belegen, am Ende sicherte sie sich damit den fünften Platz in der Gesamtwertung der 44 gestarteten Mädchen.

Stadtrat Stefan Drexel und BLSV-Kreisvorsitzender Benjamin Adelwarth (von links) gratulierten den erfolgreichen Mädchen bei der Siegerehrung: (weiter von links) 2. Paula Kiese (SC Partenkirchen), 1. Nele Bächle (DAV Überlingen), 3. Zoe Fischer (RG Burig), 4. Laura Scott (SC Lenggries), 5. Holly Holzheu (RG Burig), 6. Marlene (Hollnacher SV DJK Kolbermoor). Foto: Monika Burig

Bei den Buben war Sylvan Holzheu vom SV Hindelang mit Platz vier in der Gesamtwertung bester Allgäuer. Auch Luca Bosch vom SSV Markt Rettenbach belegte einen beachtenswerten 25. Gesamtrang von insgesamt 46 Buben. Die weiteren Allgäuer Athleten zeigten insgesamt gute Leistungen, etwas Nervosität beim ersten großen Leistungsvergleich mit den anderen deutschen Spitzenathleten kostete manchmal jedoch ein paar Punkte.

Die Siege gingen bei den Mädchen an Nele Bächle vom DAV Überlingen vor Paula Kiese vom SC Partenkirchen. Bei den Buben siegte David Voith vom SC Partenkirchen vor Ferdinand Schiffner TUS Holzkirchen und Toni Sindel vom SC Lenggries. (mz)