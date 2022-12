Mindelheimer Schwimmer zeigen grandiose Leistungen

Toller Erfolg für die Mindelheimer Masters Schwimmer Robert Bretschneider und Sasha Bähr beim 24-Stunden-Iron-Masters in Innsbruck.

Für die Mindelheimer Masters Schwimmer stand jüngst ein ganz besonderer Wettkampf in Innsbruck an. Beim 2. Internationalen 24-Stunden- Iron-Masters werden alle Wettkampfstrecken geschwommen, von 50 Meter Rücken über 200 Meter Schmetterling bis 1500 Meter Freistil.

An den Start gingen insgesamt 32 Starter aus Österreich, Deutschland, Italien, der Ukraine und den USA. Gewertet wurde in zwei Klassen jeweils Frauen und Männer getrennt. In der „Jugend“-Klasse maßen sich alle Schwimmerinnen unter 25 Jahren. In der Mastersklasse trafen die restlichen Starter aufeinander. Dabei gab es zwischen dem jüngsten mit 27 und dem ältesten mit 82 Jahren einen riesigen Altersunterschied.

Kräftezehrende Wettkämpfe für die Mindelheimer Masters Schwimmer Robert Bretschneider und Sasha Bähr

Um die Schwimmer vergleichen zu können, wurden Punkte analog der Tabelle im italienischen Circuito Supermaster vergeben. Dabei orientiert sich der erhaltene Punktewert jeweils am entsprechenden Altersklassenrekord. Das heißt ein älterer Schwimmer kann mit einer langsameren Endzeit trotzdem mehr Punkte erhalten als ein jüngerer.

Bei den Junioren wurden Punkte nach der 1000 Punkte Fina-Tabelle vergeben, die sich an den absoluten Weltrekorden orientiert.

Gemeldet waren aus Mindelheim Benjamin und Sasha Bähr (Jahrgang 1998) in der Junioren-Klasse und Robert Bretschneider (Jahrgang 1992) in der Masters-Klasse. Aus gesundheitlichen Gründen konnte Benjamin seine Starts nicht wahrnehmen, unterstützte die Veranstalter jedoch mit seiner Expertise als Kampfrichter. Der Wettkampf startete mit den 200 Meter Lagen, bei denen die gemeldeten Schwimmer alle noch frisch vor einer grandiosen Alpenkulisse ins Wasser sprangen. Auf Grund des kleinen Starterfeldes waren die Pausenzeiten zwischen den Wettkämpfen sehr begrenzt.

Lesen Sie dazu auch

Der Wettkampf verlangte den Mindelheimer Masters Schwimmern Robert Bretschneider und Sasha Bähr alles ab

Jedoch konnte man sich bei keiner Strecke eine Erholung erlauben, da durch die Wertung mittels der Punkte zwischendurch nur schwer Rückschlüsse auf die erreichte Platzierung erfolgen konnte. Der erste Wettkampfabschnitt endete dann mit den 800 Metern Kraul. Sasha Bähr zeigte im ersten Abschnitt eine grandiose Leistung und belegte im Zwischenstand Platz 1 der Junioren-Wertung. Robert Bretschneider belegte zu diesem Zeitpunkt nur Platz 4.

Tags darauf trafen sich die Sportler wieder in der Schwimmhalle der Universität Innsbruck. Allen war die Anstrengung des vorherigen Tages anzumerken. Dabei half es nicht, dass als erster Wettbewerb 400 Meter Lagen auf dem Programm stand, eine der gefürchtetsten Strecken unter den Schwimmern. Dennoch kämpften sich alle durch das strenge Programm und beendeten den Wettkampf mit 1500 Metern Freistil.

Für diese musste Bretschneider nochmals alle Kraft zusammennehmen da ihn nur 17 Punkte vom zweiten Platz trennten. Seine Mühe wurde belohnt und er sicherte sich am Ende mit 15.099 und damit 29 Punkten Vorsprung die Silbermedaille.

Sasha Bähr war am Ende deutlich anzumerken, dass alle Kraft verbraucht war. So verlor er im letzten Wettkampf fast 150 Punkte, jedoch hatte er sich zu diesem Zeitpunkt bereits einen soliden Vorsprung von 430 Punkten erarbeitet und behielt damit trotzdem den ersten Platz.