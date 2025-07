Das sagt der diesjährige Überraschungsgast der Sportlerehrung

Mit einem strahlenden Lächeln kam Ehrengast Moritz Brückner auf die Bühne und sorgte für das absolute Highlight des Abends. Der gebürtige Buxheimer sitzt seit einem Surfunfall 2019 querschnittsgelähmt im Rollstuhl, nahm 2024 bei den Paralympics in Paris teil und belegte mit seiner Mannschaft den 8. Platz im Rollstuhlrugby.

Icon Galerie 66 Bilder Der Landkreis Unterallgäu zeichnete in Mindelheim die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2024 aus.

Mit einem hochgradig inspirierenden und motivierenden Vortrag, der nur so vor Lebensfreude und positiver Energie strotzte, zog er das Publikum im sehr gut besetzten Theatersaal von der ersten Minute an in seinen Bann.

In seinem inspirierenden und motivierenden Vortrag zog Moritz Brückner mit einer unfassbar positiven Lebenseinstellung das Publikum in seinen Bann. Foto: Kathrin Elsner

„Ich bin einer von diesen nervig fröhlichen Menschen“, erzählte er mit strahlenden Augen. Dass er nach dem Bruch seiner Halswirbelsäule nur noch fünf Prozent seiner Muskeln nutzen kann, nimmt er gelassen, „das reicht mir“. Der beeindruckende 26-Jährige lebt selbstständig, reist viel und hat das Kapitel seines Lebens, in dem er vom Salsa-Tanzen übers Surfen bis hin zum Klavierspielen aktiv war, bewusst geschlossen. „Jetzt mach ich andere coole Sachen“. Nach seinem Unfall habe er gefühlt einfach nur weitergemacht, sein Leben neu geplant und Ideen entwickelt. Er liebe es, vor Leuten zu stehen und am besten gefalle es ihm, wenn sie lachen. „Ich habe überlegt Stand-up Comedian zu werden, allein das ist schon der erste Joke“. Hauptberuflich sei er inzwischen Speaker und liebe was er tue. Wichtig sei es, in schweren Lebenssituationen nicht stehenzubleiben, sich Ziele zu setzen und Hilfe anzunehmen. Er selbst hat das in beeindruckender Manier geschafft und mit dem Rollstuhlrugby seine sportliche Leidenschaft gefunden. Bei den Paralympics in Paris sein Heimatland vertreten zu dürfen, sei ein unfassbar tolles Erlebnis gewesen, das nach Wiederholung 2028 in Los Angeles schreit. „Nutzt eure Zeit, macht was aus eurem Leben“, motivierte er das Publikum, „ihr seid nie zu alt für irgendwas“.

Auch Landrat Alex Eder (links) und BLSV-Kreisvorsitzender Benjamin Adelwarth (Mitte) waren in der anschliessenden Talkrunde sichtlich von Moritz Brückner (rechts) beeindruckt. Foto: Kathrin Elsner

Landrat Alex Eder und BLSV-Kreisvorsitzender Benjamin Adelwarth waren in der anschließenden Talkrunde sichtlich beeindruckt. „Ich bin jetzt erstmal geflasht“, sprach Adelwarth dem Publikum aus dem Herzen, „die Einstellung ist einfach phänomenal“. Dass beim abschließenden Eintrag ins Goldene Buch des Landkreises ein handgemaltes Bild von ihm im Rugbyrollstuhl die Seite zierte, rührte Ehrengast Moritz Brückner sichtlich.

Dass beim abschließenden Eintrag ins Goldene Buch des Landkreises ein handgemaltes Bild von ihm im Rugbyrollstuhl die Seite zierte, rührte Ehrengast Moritz Brückner sichtlich. Foto: Kathrin Elsner