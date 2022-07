TSV Mindelheim feiert einige Heimsiege bei seinem Sommerturnier

Beim 2. Getränke-Hell-Sommercup zeigen die Nachwuchskicker trotz der Hitze großen Einsatz. Hochklassig besetzt war das D-Jugend-Turnier.

Als sich die E2-Junioren des TSV Mindelheim am Samstag zum Turniersieger gekrönt hatte, war die erste Anlaufstelle das Planschbecken, das auf der Tartanbahn des Julius-Strohmayer-Stadions stand. Die Abkühlung war tat auch Not, war der Samstag, wie auch der folgende Sonntag von Sonnenschein und Hitze geprägt. Trotzdem zeigten die Nachwuchsfußballer in vier Altersklassen bei sieben Turnieren an beiden Tagen vollen Einsatz und begeisterten die Zuschauer auf der schattigen Tribüne mit tollen Spielen und schönen Toren.

Die E2-Junioren des TSV Mindelheim (hier gegen die Mädchen des SV Auerbach) gewannen ihr Turnier. Foto: Axel Schmidt

Am Samstagvormittag eröffneten die F-Junioren die zweite Auflage des Getränke-Hell-Sommercups in Mindelheim. Parallel auf zwei Kleinfeldern auf dem Stadionrasen spielten die F1- und F2-Junioren in ihren Turnieren ihre Sieger aus. Und die kamen beide aus der Kreisstadt: Nach dem Turnier im Modus „Jeder gegen jeden“ gab es bei den F2-Junioren einen Mindelheimer Doppelsieg für den TSV Mindelheim III und TSV Mindelheim IV. Dritter wurde der SV Oberrieden. Bei den F1-Junioren siegte der TSV Mindelheim II vor dem FSV Dirlewang und dem TSV Mindelheim I.

Der TSV Mindelheim feiert vier Heimsiege

Nachmittags waren die E-Junioren an der Reihe. Hier holten sich bei den E2-Junioren die Gastgeber den Sieg durch einen 4:0-Finalsieg gegen den FSV Dirlewang II. Dritter wurde die SG Tussenhausen. Bei den E1-Junioren gewann der FSV Dirlewang das Endspiel gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering mit 1:0. Dritter wurde der TSV Mindelheim.

79 Bilder Kleine Kicker ganz groß: Das Turnier-Wochenende beim TSV Mindelheim Foto: Andreas Lenuweit, Axel Schmidt

Die Organisatoren um die beiden Jugendleiter Andreas Ramerth und Dominik Eckers hatten das Turnier perfekt organisiert. Trotzdem waren auch sie nicht gefeit von späten Absagen einzelner Mannschaften – Corona ist eben doch noch nicht besiegt. Sofern nicht noch kurzfristig eine andere Mannschaft als Ersatz einspringen konnte, wurden die ausgefallenen Partien jeweils mit 2:0 für die anderen Mannschaften gewertet, so geschehen etwa beim E1-Turnier.

Der Sonntag gehörte zunächst den Bambini. Auch hier gab es zwei Turniere am Vormittag, auch hier waren die Gastgeber vorn dabei. Der Sieg bei den G1-Junioren ging an den TSV Mindelheim, der den FSV Dirlewang und FC 98 Auerbach/Stetten auf die Plätze zwei und drei verwies. Bei den G2-Junioren ging der Sieg an den TSV Kammlach. Zweiter wurde der TSV Mindelheim II, Dritter der FSV Dirlewang.

Lesen Sie dazu auch

Das Torverhältnis entscheidet bei den D-Junioren über den Turniersieg

Höhepunkt des Wochenendes war das D-Junioren-Turnier. Hier konnte der TSV Mindelheim mit einem illustren Teilnehmerfeld aufwarten: Gekommen waren die U12 des FC Augsburg, der FC Memmingen, FV Illertissen, TSV Babenhausen und TSV Kottern.

Ein Highlight war das D-Jugend-Turnier, bei dem der FV Illertissen und der FC Augsburg dabei waren. Foto: Axel Schmidt

Letztlich setzte sich der FC Memmingen knapp aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem FC Augsburg durch. Der direkte Vergleich war 1:1 ausgegangen. Dritter wurde der TSV Bobingen vor dem TSV Kottern, TSV Babenhausen und den punktgleichen FV Illertissen und TSV Mindelheim.