Turnierwochenende beim TSV Mindelheim

Zum zweiten Mal richtet der TSV Mindelheim seinen Getränke-Hell-Sommercup aus. Mit dabei sind diesmal namhafte Gegner.

Es sind die Tage des Jugendfußballs beim TSV Mindelheim. Die Fußballabteilung richtet am kommenden Wochenende, 16./17. Juli, zum zweiten Mal den Getränke-Hell-Sommercup aus. Insgesamt sieben Turnier werden dann an zwei Tagen im Julius-Strohmayer-Stadion stattfinden.

Den Auftakt machen am Samstag, 16. Juli, um 9 Uhr die F-Junioren. Parallel spielen die F1- und die F2-Junioren ihren Turniersieger aus. Bei den F1-Junioren gehen sieben Mannschaften an den Start, darunter je zwei Teams vom TSV Mindelheim und der SG Amberg/Wiedergeltingen. In der F2-Jugend ist Gastgeber TSV Mindelheim ebenfalls mit zwei Teams vertreten.

Am Samstagnachmittag spielen dann die E1- und E2-Junioren ihre Turniersieger aus. Mit dabei sind die beiden frisch gebackenen Meister ihrer Gruppen, der TSV Mindelheim I und TSV Mindelheim II. Los geht es bei den E-Junioren um 14 Uhr.

Am Sonntag kommt die U12 des FC Augsburg

Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit den Turnieren der Kleinsten: Die G-Junioren spielen zwei Turnier parallel aus. Hierbei ist der Gastgeber in beiden Turnieren gleich mit insgesamt vier Mannschaften vertreten.

Um 14 Uhr folgt dann mit dem D-Junioren-Turnier das Highlight dieses Wochenendes: Denn mit dem FC Augsburg (U12), FV Illertissen, FC Memmingen, TSV Kottern, TSV Bobingen, TSV Babenhausen kann Gastgeber TSV Mindelheim hochklassige Gegner präsentieren.

Für die Verpflegung der Zuschauer ist an beiden Tagen bestens gesorgt.