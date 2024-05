Kammlach beißt sich im "Spiel der Woche" durch

Plus In einer spannungsgeladenen Partie hat der Tabellenführer TSV Kammlach gegen eine sehr starke SG Amberg/Wiedergeltingen mit einem 4:3 das bessere Ende für sich.

Das war nichts für schwache Nerven und doch absolut sehenswert: Tore hüben wie drüben und Hochspannung bis in die Nachspielzeit hinein. Nach einem 3:3-Zwischenstand gelingt dem TSV Kammlach schließlich in der 86. Minute der entscheidende Treffer. Beide hätten noch nachlegen können, letztlich aber hat der TSV Kammlach mit diesem wichtigen Dreier die Tür zur Bezirksliga ein Stück weit geöffnet.

Schon in den ersten Minuten ließ sich der Ablauf der Kreisliga-Partie zwischen dem TSV Kammlach und der SG Amberg/ Wiedergeltingen erahnen. Beide nämlich spielten sofort engagiert und schwungvoll nach vorne. Abtasten oder Abwarten stand weder bei den Hausherren noch den Gästen auf dem Programm.