So feiert ESVK-Torwart Daniel Fießinger Weihnachten

Schicke Kleidung, dekoriertes Wohnzimmer und gutes Essen: Kaufbeurens Torhüter Fießinger freut sich nicht nur aufs Fest, sondern auch auf zwei tolle Heimspiele vor großer Kulisse.

Wenn sich in den nächsten Tagen der vorweihnachtliche Trubel legt, wenn sich die Straßen leeren und die sogenannte stade Zeit Einzug hält, können sich nicht alle ausruhen. Zu den Berufsgruppen, die Jahr für Jahr ein etwas anderes Weihnachtsfest haben, gehören auch Eishockeyspieler. Zwischen dem 23. und 30. Dezember bestreitet der ESV Kaufbeuren vier DEL-2-Spiele. Torhüter Daniel Fießinger kennt diese Stresssituation nur zu gut, immerhin ist der 26-Jährige seit etwa zehn Jahren im Profigeschäft unterwegs. „Weihnachten hat bei Eishockeyspielern einen anderen Stellenwert. Da sind immer viele Partien“, sagt der Torhüter.

Aber es seien Spiele, die man gerne spielt, da die Stadien noch besser gefüllt sind als sonst, ergänzt der im Sommer von Red Bull München zu den Jokern gewechselte Schlussmann. „Wenn wir nach der Partie am Freitagabend in Freiburg wieder zurück in Kaufbeuren sind, werde ich allen noch frohe Weihnachten wünschen und dann noch nachts nach München fahren“, erzählt Fießinger.

Die Weihnachtsdeko überlässt Daniel Fießinger seiner Frau

Dort lebt der 26-Jährige zusammen mit seiner Gattin, der Münchner Geschäftsfrau Britt Heudorf. Den 24. Dezember, an dem kein Eishockey ansteht, verbringt er mit ihr. „Wir wollen die Zeit einfach genießen. Das ist das Wichtigste an Weihnachten und an den Feiertagen“, sagt er. An Heiligabend lässt sich das Ehepaar Essen von Feinkosthändler Käfer liefern. „Nichts Typisches“ habe man bestellt, aber „Fleisch gibt es auch, ebenso Gemüse“, beschreibt Fießinger das Menü, das er ein „ausgewogen gesundes Festmahl an Weihnachten“ nennt. Geschmückt sind die eigenen vier Wände schon jetzt. Eher dezent halte man es im Hause Fießinger und Heudorf, sagt der 26-Jährige.

Dekoriert wurde mit der einen oder anderen Lichterkette, zudem stehe da im Wohnzimmer ein Weihnachtsgesteck aus Seidenkiefer und Olivenzweigen. „Die Aufgabe des Schmückens habe ich meiner Frau überlassen. Ich bin froh, wenn sie das übernimmt. Ich selbst bin nicht so begabt darin.“ Das Ergebnis jedenfalls, so sagt Fießinger, könne sich sehen lassen. „Es schaut sehr, sehr gut aus.“

Schon am 25. Dezember muss sich Fießinger wieder vom weihnachtlichen Ambiente verabschieden

Auf das Aussehen achten die beiden auch bei sich selbst. An Weihnachten wollen sie sich schick anziehen, auch wenn sie „nur zu zweit“ sind. Vom weihnachtlichen Ambiente muss sich Fießinger schon am 25. Dezember wieder verabschieden, am späten Nachmittag geht der Trainingsalltag in Kaufbeuren weiter. „Weihnachten steht also auch ganz im Sinne von Eishockey“, sagt Fießinger.

Mit der Mannschaft wurde übrigens schon gefeiert. In den kommenden Tagen wird es aber wenig weihnachtlich in der Kabine zugehen. Man müsse sich dort auf das Wesentliche konzentrieren, fordert der Goalie.

„Wenn jeden zweiten oder dritten Tag gespielt wird, kommt genug Eishockey auf uns zu. Da sollte man bereit sein.“ Besonders für die beiden Heimspiele – am zweiten Weihnachtsfeiertag und am Abend vor Silvester. „Es freut mich extrem, dass wir zwischen Weihnachten und Silvester zwei Heimspiele bestreiten. Ich habe gehört, dass schon viele Karten verkauft sind. Wir können uns also auf gute Stimmung einstellen.“ Das Wiedersehen mit der großen Eishockey-Familie ist also garantiert.