Bayerische Nachwuchs-Boulder in Memmingen an der Kletterwand

Plus Bei der bayerischen Meisterschaft im Bouldern nutzt der Allgäuer Nachwuchs den Heimvorteil. Besonders trittsicher zeigen sich Paulina Kaderabek und Jonas Wagner.

Bei der bayerischen Bouldermeisterschaft der Jugendklassen A und B in der Memminger Alpin Base hatten die elf Akteure der DAV Sektion Kempten-Allgäu alles im Griff. Nach der Qualifikation, bei der 69 Starter und Starterinnen um das Weiterkommen kletterten, stellten im Finaldurchgang die 33 besten Athleten an vier verschiedenen Bouldern ihr Können unter Beweis. Dabei hatten Mädchen und Buben unterschiedliche Bouldern zu absolvieren. Vor allem Paulina Kaderabek und Jonas Wagner (Jugend B) nutzten den Heimvorteil und ließen die gesamte Konkurrenz hinter sich.