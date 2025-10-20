Kreisliga Allgäu Nord: Hat es einen Rassismus-Vorfall beim Sieg des TSV Kammlach gegeben?

Der TSV Kammlach hat sein Auswärtsspiel in der Kreisliga Allgäu Nord am Sonntagabend beim TSV Altusried mit 2:0 gewonnen. Damit schieben sich die Kammlacher auf Rang drei. Doch ein Vorfall überschattet den Erfolg.

Was war geschehen? In der 60. Spielminute streckt Altusrieds Spielertrainer Ylber Myrta Kammlachs Stürmer Manuel Funk mit einem Ellenbogenschlag ins Gesicht nieder. Der Linienrichter sieht die Szene und teilt sie Schiedsrichter Artur König mit, der Myrta daraufhin die Rote Karte zeigt.

Ein Zuschauer soll einen anderen rassistisch beleidigt haben

Daraufhin soll sich zwischen zwei Zuschauern, einer davon mutmaßlich der Bruder des vom Platz gestellten Spielertrainers, ein Wortgefecht ergeben haben, das Kammlachs Trainer Marian Argintaru folgendermaßen schildert: „Einer unserer Zuschauer hat sich über das Foul aufgeregt“, so Argintaru, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Feld beim angeschlagenen Funk war. Der Altusrieder soll daraufhin sinngemäß gerufen haben: „Alter Mann, was willst du eigentlich? Ich zahle deine Rente für dich.“ Woraufhin der Kammlacher erwidert haben soll: „Wenn dir was nicht passt, dann geh‘ doch in ein anderes Land.“

Der Schiedsrichter unterbrach, der neuen Regel konform, die Partie für einige Minuten, damit sich die Gemüter beruhigen konnten. „Unser Zuschauer hat dann den Platz verlassen. Und nach etwa acht Minuten haben wir weitergespielt“, erzählt Argintaru. Seine Mannschaft habe dann den 2:0-Vorsprung durch die Tore von Fabian Reth (12.) und Alexander Schlosser (55., Foulelfmeter) bis zum Ende verwaltet.

Altusrieds Spielertrainer hat „nichts mitbekommen“

Altusrieds Spielertrainer Myrta habe von dem ganzen Vorfall nichts mitbekommen, wie er auf MZ-Nachfrage sagt. „Es kam wohl was von einem Zuschauer. Aber was genau, das werde ich erst am Dienstag im Training erfahren.“ Es sei ein hitziges Spiel gewesen.

Konsequenzen befürchtet der TSV Kammlach nicht. „Wenn sich zwei Zuschauer gegenseitig beleidigen – was soll man da machen?“, fragt Argintaru. Es wäre etwas anderes gewesen, wenn ein Spieler angegangen worden wäre. „Der Schiedsrichter hat ja auch gefragt, ob beide weiterspielen wollen. Und wir haben weitergespielt.“

Durch diesen Sieg ist der TSV Kammlach in der Tabelle mit dem TV Bad Grönenbach (2.) nach Punkten gleichgezogen. Am kommenden Donnerstag legen die Kammlacher dann vor: Das Heimspiel gegen den SV Lachen wurde auf Wunsch des Gegners vorverlegt.