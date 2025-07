TV Türkheim sammelt schwäbische Meistertitel

Bei sommerlichen Temperaturen und in hochkarätigen Teilnehmerfeldern präsentierten sich die Leichtathleten des TV Türkheim bei den schwäbischen Meisterschaften in Memmingen in beeindruckender Form. Mit insgesamt zehn Meistertiteln und zahlreichen weiteren Podestplatzierungen unterstrich der Verein seine Leistungsstärke im Nachwuchsbereich.

Bereits zu Beginn des Wettkampftages sorgte die 4×75-Meter-Staffel der U14-Mädchen für ein echtes Ausrufezeichen: Sookie Rebbe, Lorena Zettl, Marie Biagui und Eva Lutz sprinteten in hervorragenden 40,33 Sekunden nicht nur zum schwäbischen Titel, sondern setzten sich damit auch auf Platz zwei der bayerischen Bestenliste – ein bemerkenswerter Erfolg.

Marie Biagui holt sich drei Titel

Auch in den Einzelwettbewerben dominierte vor allem Marie Biagui (W12): Sie gewann souverän die 75 m in 10,48 Sekunden vor ihrer Vereinskollegin Sookie Rebbe (10,68 Sekunden). Weitere Titel sicherte sich Biagui über 60 m Hürden (10,64 Sekunden) sowie im Weitsprung mit starken 4,51 Metern.

In der Altersklasse W13 überzeugte Eva Lutz mit dem Sieg im Weitsprung (4,46 m) und einem starken dritten Platz über 75 m in neuer persönlicher Bestzeit von 10,36 Sekunden.

Bei den Jungen ist Ruben Obert der Titelsammler

Bei den Jungen der Altersklasse M12 zeigte sich Ruben Obert in Topform: Mit 1,40 m im Hochsprung und 4,48 m im Weitsprung holte er gleich zwei Titel. Über 75 m sprintete er in sehr guten 10,68 Sekunden auf Platz zwei. In derselben Altersklasse glänzte auch David Siegemund mit dem Titel im Kugelstoßen (8,50 m) und Diskuswurf (25,42 m). Über 75 m blieb er mit 10,93 Sekunden unter der Elf-Sekunden-Marke und belegte Platz vier.

Bei den U18-Athleten sprang Quirin Huber mit einer Weite von 5,48 Metern auf Rang drei im Weitsprung. Elias Ritter wurde in dieser Altersklasse Vierter über die 1500 Meter (5:22,21 Minuten). Mit diesen herausragenden Leistungen präsentierte sich das Türkheimer Team als eine der stärksten Mannschaften der Meisterschaften – ein vielversprechender Ausblick auf die weiteren Saisonhöhepunkte.